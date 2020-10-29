反萊豬進口、校園堅用國產豬 竹縣府：萊豬入菜莫相害

勞動黨桃竹苗黨部今天早上召集工會及公民團體到新竹縣府前，針對衛福部指地方自訂瘦肉精零檢出自治條例明年起無效，進行抗議，縣長楊文科也出面回應表示，瘦肉精零檢出的地方自治條例經過縣議會審議通過，會堅持政策，讓縣內國中小營養午餐堅持使用國產豬，也會要求業者設美豬販售專區。

縣長楊文科抨擊，地方把關瘦肉精零檢出要求比中央規範嚴格，更能把關民眾食安健康，中央應該是要鼓勵，怎麼會反而指責地方自治條例牴觸中央法規，也認為開放萊豬進口再補償國內豬農，是浪費補助款的行為，直批是「花冤枉錢！」，同時與陳情民眾一同高喊口號「煞猛打拚為家園」、「萊豬入菜莫相害」。

勞動黨籍縣議員羅美文、陳新源也表示，在大多數民眾都選擇外食的情況下，無法辨別食材來源，如何確認這樣的豬肉製品是否能夠食得安全，因此要號召勞工抵制萊豬，並力挺縣府政策，讓地方自治條例針對瘦肉精零檢出能貫徹到底。

上午在勞動黨號召及公民團體集結抗議下，縣府出面相挺，副縣長陳見賢也表示已聽取民眾所表達的心聲，同時認為中央進口萊豬沒有經過立法院立法，而是以行政命令強行叩關，縣府為了保護民眾食品安全，將推出食材識別標章，並建立生產溯源機制，讓萊豬不會進到民眾腹中。