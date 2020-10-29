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桃園農地違章2500工廠 核准率2成25勿聽信網路可全過
中央政府修法放寬農地違章工廠處理合法化，桃園市政府經發局清查全市符合申請資格的農地違章工廠總共2500家，該局今天下午表示，農地違章工廠只要2016年5月19日之前確實存在從事製造業建物，就可申請變更土地合化，市府受理申請7個月，已有800家農地違章工廠提出申請，至今核准180家、大約2成25農地違章工廠變更合法。
桃園市工商發達，工業用地不足，許多工廠紛紛在農地興建工廠生產，全市各區農地違章工廠林立引發爭議，市府經發局表示，中央去年修法，只要在2016年5月19日之前，有明確建物從事製造的農地工違章工廠，符合低汙染製造業，這類農地違章工廠總共2500家，符合農地特定工廠申請土地變更合法。
該局為鼓勵農地違章工廠申請就地合法，自今年3月20日起受理申請變更，為期2年，至今辦理7個多月，共有800家農地工廠提出申請、約占3成2，由於須符合低汙染製造業，電鍍等高汙染製造業排除在外，至今180家核准通過，核准率百分之二十二點五。
坊間甚至出現代辦業者宣傳申辦農地工廠合法「過件率百分百」，引起重視，市府經發局表示，農地違章工廠申辦變更合法應有一定申辦程序及條件，通過核准件數「絕非100%過關」，農地工廠應先判斷是否符合2016年5月19日前存在確實從事製造、加工廠至今，再決定自辦或委託代辦。
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