峨眉鄉農會發表特色苦茶油 要用創新產品吸引民眾

峨眉鄉農會推出新品農特產，由當地苦茶油產銷班所推出的苦茶油系列商品，結合當地東方美人茶農產特色，創作出苦茶油與東方美人茶麵線的特色料理組合，還以苦茶油推出洗髮乳、洗碗精、洗手乳等清潔產品，農會更強調從栽種到榨取，都是採天然有機，更以認證方式作為品質保證。

農會表示，過去苦茶油幾乎多用於料理使用，尤其台灣民眾常將苦茶油拿來作為乾拌麵線料理，或者作為料理食用油，但峨眉苦茶油產銷班不走傳統路線，反而將苦茶油拿來製作周邊生活商品，例如清潔洗劑、膠囊等，顛覆以往民眾對於苦茶油用途的想像，也能創造出產業新價值。

農會總幹事陳冠義則說，油茶特用作物推廣計畫辦理至今已投入近千萬經費，從2018年申請農糧署產品加工室、2019年取得工廠登記證、使用執照，今年取得ISO22000及HACCP認證，未來將以自產自榨自銷到契作收購及代榨苦茶油方式，提供好的苦茶油並提升品質讓客戶安心食用。

峨眉鄉每年10月就到苦茶籽收成的季節，從3年前成立苦茶油產銷班開始，至今全鄉推廣種植約30公頃的苦茶樹，產銷班也以注重生態環境保護的方式，持續向農友推廣採友善與有機栽種，並提供認證，目前接受輔導參與產銷履歷認證並順利取得證書者近10公頃。