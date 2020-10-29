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以餐飲、氣球課程吸引中輟生回歸校園 八德國中獲表揚

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德國中獲得桃園市中輟預防及復學輔導工作獲表揚，結合校內教師與社區高中職資源，開設糟型氣球課程，教導學生編織氣球，吸引學生回歸校園學習。圖／八德國中提供
桃園市八德國中獲得桃園市中輟預防及復學輔導工作獲表揚，結合校內教師與社區高中職資源，開設糟型氣球課程，教導學生編織氣球，吸引學生回歸校園學習。圖／八德國中提供

桃園市八德國中二度獲得桃園市中輟預防及復學輔導工作獲表揚，結合校內教師與社區高中職資源，如餐飲、汽修、時尚及造型氣球等彈性課程，勾起學生的興趣，協助中輟生回歸校園學習。

為提供脆弱家庭更多資源協助及關懷，八德國中辦理資源式中途班及適性化課程，邀請社區高中職資源的業師，到校開設如西式烘焙、體能活動、剪紙卡片、造型汽球、中餐製作、時尚造型等課程，讓資源式中途班課程更多元化，吸引學生注意。

八德國中輔導主任劉志華表示，八德國中學生的組成架構，原民、隔代教養學生占了三分之一，他分享，去年有個個案令他印象深刻，有名李姓原民學生，因對課業沒興趣，國二開始出現中輟情形。

劉志華說，當時學校多次通報中輟及家訪，李姓學生的父親多次到校尋求協助，甚至到教育局開中輟業務檢討會，不料在李姓學生國三時，父親突然因病過世，那位父親對李姓學生的擔心他言猶在耳，因此經常到家中跟孩子晤談。

最後用資源式中途班等彈性課程鼓勵李姓學生到校，劉志華表示，雖然因為中輟太久，沒能讓李姓學生回歸普通班課程，但至少孩子能到校學習，如今也已畢業，至少不負家長所託。

學校致力於中輟預防及復學輔導工作，但還是無法成功輔助所有的中輟生，劉志華提及，遇過輔導中的中輟生被保護官裁定收容，該名中輟生被收容後曾寫信到學校，對自己做過的事感到很後悔，讓他相當感慨。

國中階段是9年義務教育，學生如無故未到校經學校通報中輟，可能面臨罰款，劉志華提醒，依強迫入學委員會規定，學生若無故未到校經學校通報為中輟，每天會罰款300元，以此提醒家長。

八德國中教師陪伴中輟學生上下學。孩子一起上學的個案圖／八德國中提供
八德國中教師陪伴中輟學生上下學。孩子一起上學的個案圖／八德國中提供
桃園市八德國中獲得桃園市中輟預防及復學輔導工作獲表揚，結合校內教師與社區高中職資源，開設糟型氣球課程，教導學生編織氣球，吸引學生回歸校園學習。圖／八德國中提供
桃園市八德國中獲得桃園市中輟預防及復學輔導工作獲表揚，結合校內教師與社區高中職資源，開設糟型氣球課程，教導學生編織氣球，吸引學生回歸校園學習。圖／八德國中提供

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