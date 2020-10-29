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第一屆全國健康促進國際貢獻獎 聯新國際醫院獲雙獎

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
聯新國際醫院在第一屆全國健康促進國際貢獻獎獲兩大獎。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院在第一屆全國健康促進國際貢獻獎獲兩大獎。圖／聯新國際醫院提供

第一屆全國健康促進國際貢獻獎名單出爐，聯新國際醫院獲雙獎項並接受表揚，包括「團體國際健康促進傑出貢獻獎」、許詩典資深副院長榮獲「個人國際健康促進優良貢獻獎」。

聯新國際醫院表示，醫院長期致力社區醫療，實踐「無圍牆的醫院」理念，將服務觸角延伸至尼泊爾，這次獲肯定是很高的榮譽。

健康促進國際貢獻獎由社團法人臺灣健康醫院學會主辦，頒發國際健康促進傑出貢獻獎，與國際健康促進優良貢獻獎，表揚及鼓勵在國際上實務、行政或學術領域對於健康促進有具體貢獻者，做為國內學習標竿。相較其他獲獎醫院為醫學中心或宗教團體，聯新國際醫院為區域教學醫院，自籌經費辦理跨國醫療服務，沒有特定財團奧援，相當難能可貴。

聯新國際醫院開啟國內社區醫學之先驅，首創全國第一個社區醫療群、第一個社區公衛群，極力推動社區醫療，不僅引領國內其他醫院後續跟進，也帶動提升在地民眾健康與醫療照護水準。

聯新國際醫院尼泊爾義診逾13年，出團56次，尼國受惠民眾達2萬5千人，並且導入台灣的社區健康營造概念，辦理醫護人員培訓、孕婦超音波產檢、資助孩童營養午餐等多項醫療公衛援助，提升民眾健康識能，實現醫療在地永續發展的長遠目標，進而擴大台灣的國際能見度，為國民外交的最好示範。

資深副院長許詩典長期致力國際醫療與公益服務，連續13年前往尼泊爾義診，親自帶團24次，結合其獨特創意創新與資訊專長，落實在醫療服務。許詩典今年也獲周大觀文教基金會「2020年第23屆全球熱愛生命獎章」，此次再度脫穎而出，獲頒「個人國際健康促進優良貢獻獎」，益加彰顯無私奉獻與仁心仁術。

尼泊爾 義診

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