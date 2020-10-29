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桃園市新興國際中小學弦音歡樂震撼 變裝萬聖討糖
「Trick or Treat」，桃園市新興國際中小學一年級學生約160人昨天下午變裝現身桃園台茂購物中心，在新興弦樂團演奏的歡樂組曲帶動下，活潑可愛向店家喊「著Trick or Treat（不給糖就搗蛋）」，店家不但熱情歡迎還給糖，小朋友也開心說「萬聖節快樂」回報，萬聖節熱鬧的氣氛為購物中心帶來歡樂情境。
校方表示，新興國際中小學每年都舉辦萬聖節活動，將國際上的節慶文化，融入學生的學習，也藉由創意造型或在服裝上大秀搞怪的過程，拉近親子與親師距離，增進多元體認及豐富感情。化妝遊行與「走秀討糖趣」的踩街，展現小朋友天真活潑的一面，留下最難忘的回憶。
新興國際中小學弦樂社由國中部及國小部學生組合而成，演出兩首不同曲風、不同特色的作品「星際大戰組曲」、「小美人魚組曲」，都是深受大眾喜愛且耳熟能詳的樂曲，更能帶動歡樂氣氛。指導老師陳揚芳老師表示，學生利用課餘及午休時間以社團方式練習，學生辛苦的練習表現優質的演出，曾受邀2016年第11屆台滬海峽兩岸青少年才藝表演，並獲登上天下雜誌做專題。
新興國際中小學魏宏恩總校長表示，學校重視學生國際教育及拓展學生國際視野，每年萬聖節活動，由外師進行全美語多元節慶教學，包含萬聖節介紹、刻南瓜、鬼屋闖關及討糖等活動，今年更讓學生至購物中心活動，不但融合情境教學，也讓學生有展現自我的舞台與表演空間，相信在他們心中已埋下探索世界的種子，學習領域更加寬廣及豐富。
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