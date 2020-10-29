竹縣智慧福利服務躍升平台添新功能 民眾在家就能操作

新竹縣府社會處去年推出「智慧福利服務躍升平台」提供民眾查詢社會福利資源與資格功能，今天再宣布新增4項線上申辦服務，民眾不用再花時間臨櫃辦理業務，在家透過網路平台就能操作申辦，另社會處也添購3台電子服務看板，方便民眾使用。

縣府秘書長陳季媛介紹，社會處所添購的3台落地型電子看板，使用起來就如速食店的點餐機容易上手，簡單的介面就算是不擅操作3Ｃ的長輩也能順利操作，方便申辦社會福利資源，目前看板規畫設置在社會處大廳及竹北、新埔社會福利中心，未來也將持續增設。

社會處長李國祿表示，智慧福利服務躍升平台提供E化社福服務，新增的4項功能分別是「身障停車證、換證」、「復康巴士預約」、「低收喪葬補助」、「中、低收傷病醫療暨看護補助」，另外超過100項的線上社福資源查詢功能也能縮短民眾申辦服務的時間。