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竹縣智慧福利服務躍升平台添新功能 民眾在家就能操作

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
29日縣府宣布智慧福利服務躍升平台新增4項新功能，希望能擴大方便民眾利用。記者巫鴻瑋／攝影
29日縣府宣布智慧福利服務躍升平台新增4項新功能，希望能擴大方便民眾利用。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣府社會處去年推出「智慧福利服務躍升平台」提供民眾查詢社會福利資源與資格功能，今天再宣布新增4項線上申辦服務，民眾不用再花時間臨櫃辦理業務，在家透過網路平台就能操作申辦，另社會處也添購3台電子服務看板，方便民眾使用。

縣府秘書長陳季媛介紹，社會處所添購的3台落地型電子看板，使用起來就如速食店的點餐機容易上手，簡單的介面就算是不擅操作3Ｃ的長輩也能順利操作，方便申辦社會福利資源，目前看板規畫設置在社會處大廳及竹北、新埔社會福利中心，未來也將持續增設。

社會處長李國祿表示，智慧福利服務躍升平台提供E化社福服務，新增的4項功能分別是「身障停車證、換證」、「復康巴士預約」、「低收喪葬補助」、「中、低收傷病醫療暨看護補助」，另外超過100項的線上社福資源查詢功能也能縮短民眾申辦服務的時間。

E化平台提供廠商台灣資訊科技總經理謝仁傑表示，去年平台上線後提供「福利資源問路站」供民眾依個人資格條件查詢可申請的社會福利，還有「福利資源地圖」可找尋相關單位的服務內容和聯絡方式，同時提供「案件申辦進度查詢」及「福利資格查詢」服務，今年結合線上申辦功能，方便的系統更能受惠不同族群，今年已服務超過6000人次。

29日縣府宣布智慧福利服務躍升平台新增4項新功能，希望能擴大方便民眾利用。記者巫鴻瑋／攝影
29日縣府宣布智慧福利服務躍升平台新增4項新功能，希望能擴大方便民眾利用。記者巫鴻瑋／攝影

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