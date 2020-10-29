桃園市立美術館新建工程施工團隊出爐 2025年完工

斥資34億餘元的桃園市立美術館新建工程備受矚目，桃園市政府邀請產官學界專家學者擔任評選委員，歷經多方討論，由宏昇營造股份有限公司出線獲得簽約權，市長鄭文燦今天出席評選結果發表會，宣布12月即將開工，兒童美術館棟預計2024年3月優先完成，市立美術館棟預計2025年3月完工，未來將是一處台灣美學建築的新地標。

桃園市立美術館選址於青埔高鐵特定區，座落中壢青埔地區公十三用地（面積約3萬5258平方公尺）及公十二用地（面積約6萬3353平方公尺），將規畫興建市立美術館及兒童美術館2棟建築物，以空橋連接，館內設置多種展覽空間、美術圖書館、研究典藏空間還有國際演講廳等，總經費34億8178萬元，其中文化部補助13億7564萬元。

桃園市立美術館先前已請「石昭永建築師事務所+株式會社山本理顯設計工場」設計，指標建物市立美術館為1棟地上4層及地下1層建築物，其設計理念以「山丘」造型為主體外觀，山丘外部坡面錯落著藝術活動及展演的戶外平台、雕塑藝術品、涼亭綠蔭、展望台等，山丘斜坡如天然觀眾席，民眾可俯視整體廣場與青塘園優美的自然風光。

此外，毗鄰美術館的兒童美術館為地下1層及地上3層的館舍，結合周圍的自然環境與社區，串聯青塘園的水景和綠帶，形成親近生活的藝術場域，發揮文化觀光、休閒遊憩的多元化功能，為市民帶來豐富而多樣的視覺藝術饗宴，提升桃園藝文整體環境。

鄭文燦說，桃園是國門之都，但欠缺國家級文化建設，也是六都中唯一沒有美術館建設的直轄市，因應桃園市藝文發展需要，也為展現國家文化力與魅力，市府積極推動美術館新建工程，昨舉行標案評選會議，邀請產官學界專家學者共11人擔任評選委員，評選委員以團隊履約能力、工程管理技術及施工整合能力等為主要審視項目。

最後由曾榮獲第19屆國家建築金質獎施工品質類全國首獎的宏昇營造股份有限公司獲得簽約權，鄭文燦肯定，宏昇營造過去的工程經驗豐富，相信可以順利完成興建桃園市立美術館目標，他也期勉美術館館長劉俊蘭在館舍完工之前，可以先著手暖身與策展活動，讓美術館成為桃園文化亮點。