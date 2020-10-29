竹市美術館「新竹擺態」 邀百位職人說生命故事

新竹市美術館即日起至明年1月22日推出「新竹擺態－Hsinchu Pose」展覽，邀請日本影像藝術家近藤悟與在地藝術家林欣怡從視覺、聽覺、觸覺等多重感官出發探索，集結68組職人影像及多人訪談，入鏡者包羅萬象，從市長林智堅到水電工、高齡民眾到年輕YouTuber，用肖像及聲觸互動裝置帶民眾一窺新竹人的各種姿態。

林智堅說，近藤悟邀他以市長身分加入拍攝，並提出「你認為自己在這個工作上扮演什麼角色？你為何做現在這份職業？」問題，他認為，自己是城市夢想的實踐者，他盡力在任期內讓城市變更好，不同職人都在各自位置上成為城市推進的關鍵力量，希望藉由策展人的捕捉，讓每一位在城市中努力的人能在鏡頭下展現最美好的姿態。

文化局表示，近藤悟執行新竹百工圖創作計畫，從六月起進駐新竹、拍攝68位新竹不同樣態的職人，並介紹各自選擇職業的原因與想法，在展館二樓以肖像照方式展出，掃描展場QRcode還能聽見職人述說生命故事。