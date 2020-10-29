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爭取航空城徵收戶權益 公民陣線11/22桃市府討回家園
桃園航空城計畫徵收案徵收戶爭取權益抗爭不休，桃園市公民監督聯盟陣線繼9月中旬徒步北上總統府苦行靜默抗議行動後，該聯盟陣線近日發起1122前往桃園市政府「討回家園」行動，預計號召大園老中青徵收戶2000人，前往市政府陳情，抗議航空城徵收補償金額不足重建家園，爭取提升全區徵收評點、興建安置街廊，希望市長鄭文燦正視這個史上最大徵收案的問題。
民進黨籍市議員游吾和上月17日率桃園市公民監督聯盟陣線成員，展開2天45公里徒步北上總統府苦行靜默抗議行動，向總統府、行政院等部門陳情後，桃園市公民監督聯盟陣線希望透過1122「討回家園」行動，表達捍衛家園決心，希望市政府正視徵收戶痛苦的心聲。
游吾和今天上午表示，航空城開發案攸關徵收戶權益，為讓市政府正視徵收戶權益，希望透過「討回家園」陳情行動，訴求提升徵收評點、興建安置街廊集合式透天厝，提供弱勢居民選配，表達徵收戶爭取權益的心聲。
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