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台南員警每天平均處理60件違規告發文件 民代要求委外

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨台南市議員陳碧玉（右）要求警察局攔停、逕舉等後續文件處理委外，台南市長黃偉哲（左）表示，會參考其他縣市作法。記者鄭維真／翻攝
民進黨台南市議員陳碧玉（右）要求警察局攔停、逕舉等後續文件處理委外，台南市長黃偉哲（左）表示，會參考其他縣市作法。記者鄭維真／翻攝

台南市今年9月違規告發件數有8萬500件，平均每名警員一天處理60件，民進黨議員陳碧玉今質詢時指出，若以月薪7萬元來看，員警每天要處理這些違規告發文件，還要執行其他勤務，業務過於繁重，要求後續文件處理比照其他五都委外，「讓基層員警的辛勞用在專業上」。

台南市長黃偉哲承諾，會請警察局做效益評估，讓警察專責業務，將參考其他縣市的作法，看如何在不涉及個資、能夠保密的情況下，委外處理寄發罰單。

根據統計，台南市9月違規告發件數有8萬500件，包括檢舉2萬7955件、逕行舉發2萬6583件、攔停2萬5962件。警察局長詹永茂表示，每名警員進行截圖、告發、審核、回覆等作業，一天大概處理60件。

陳碧玉指出，目前六都中，只有台南逕舉、攔停文書處理還是由員警自行處理，如果以平均薪資7萬元來看，一名警員每天處理60件，還要執行其他重要勤務，基層員警真的很辛苦。台北市和桃園市逕舉、攔停都委外；新北市攔停由各分局自行辦理，逕舉則委外；台中為人力派遣委外，人力集中在交大第二辦公室；高雄為鳳山專屬測速小隊負責，目前正準備委外。

若台南市委外，陳碧玉計算，以委外人員每天8小時工作時數，攔停部分約可用一名警員的薪資來請3名委外人員；逕舉部分，則可請2名委外人員，台南市警察局應委外處理違規告發相關文件，減輕員警負擔、提升工作效率。

詹永茂說，試算委外經費，台南一年約1千萬元，台北市約2700萬元，市府會再來研究，朝科技、人力專責、有效率運用的方向進行。

警察

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