育達美才女全國技能競賽金牌入選國手 時尚造型科第1人

桃園市育達高中今年應屆畢業生趙書慈是美才女，外型姣好個性活潑，在校期間就贏得全國技能競賽金牌，上周競逐第二階段國手選拔賽，在男女美髮職類脫穎而出入選國手，準備明年進軍國際，參加上海國際技能競賽為國爭光。

校方表示，全國技能競賽兩年舉辦一次今年邁入第50屆，國際大賽被譽為「技能界奧林匹克」，是地位最高、規模最鉅、影響力最大的世界職業技能競賽，匯聚82個成員國家和地區的年輕代表技藝，競爭激烈。

指導老師林愛倫說，技術是可以累積的，最重要的是學習態度，趙書慈具備堅持、不怕苦的精神，去年榮獲全國技能競賽美髮組（男女美髮）全國金牌，以技優保資格送台中科技大學美容系，都是自己努力得來的成果，國內賽事累積的經歷，讓她站穩步伐面對未來挑戰。

趙書慈表示，舅媽是髮型設計師技藝精湛，從小看她每次為顧客設計出煥然一新的髮型，客人洋溢著自信、快樂的笑容，進而開啟學習美髮的動機與動力。不過這條路走得辛苦，剛接觸剪髮、吹風、新娘頭的瀏海線條等，挫折不斷，但成功沒有不二法門，就是不間斷的練習，加上林愛倫老師辛勤指導和鼓勵，終於達到目標成為國手，也期望累積實力，未來可以開一家屬於自己的店。