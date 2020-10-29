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育達美才女全國技能競賽金牌入選國手 時尚造型科第1人

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
得知獲選國手書慈非常開心，期望能再創佳績，為國爭光。圖／桃園市育達高中提供
得知獲選國手書慈非常開心，期望能再創佳績，為國爭光。圖／桃園市育達高中提供

桃園市育達高中今年應屆畢業生趙書慈是美才女，外型姣好個性活潑，在校期間就贏得全國技能競賽金牌，上周競逐第二階段國手選拔賽，在男女美髮職類脫穎而出入選國手，準備明年進軍國際，參加上海國際技能競賽為國爭光。　　

校方表示，全國技能競賽兩年舉辦一次今年邁入第50屆，國際大賽被譽為「技能界奧林匹克」，是地位最高、規模最鉅、影響力最大的世界職業技能競賽，匯聚82個成員國家和地區的年輕代表技藝，競爭激烈。　　

指導老師林愛倫說，技術是可以累積的，最重要的是學習態度，趙書慈具備堅持、不怕苦的精神，去年榮獲全國技能競賽美髮組（男女美髮）全國金牌，以技優保資格送台中科技大學美容系，都是自己努力得來的成果，國內賽事累積的經歷，讓她站穩步伐面對未來挑戰。

趙書慈表示，舅媽是髮型設計師技藝精湛，從小看她每次為顧客設計出煥然一新的髮型，客人洋溢著自信、快樂的笑容，進而開啟學習美髮的動機與動力。不過這條路走得辛苦，剛接觸剪髮、吹風、新娘頭的瀏海線條等，挫折不斷，但成功沒有不二法門，就是不間斷的練習，加上林愛倫老師辛勤指導和鼓勵，終於達到目標成為國手，也期望累積實力，未來可以開一家屬於自己的店。

家政群科李蘭芬科任表示，時尚造型科創科10年，趙書慈為該科創下第一位全國技能競賽金牌，並獲選為國手的典範，今年3年級學生嚴心妤也展現實力，獲得第50屆美髮職類金牌，表現出時尚造型科的教學成果。

趙書慈為時尚造型科應屆畢業生，也因技優保送國立台中科技大學。圖／桃園市育達高中提供
趙書慈為時尚造型科應屆畢業生，也因技優保送國立台中科技大學。圖／桃園市育達高中提供
趙書慈（中）獲選為美髮職類國手，感謝林愛倫老師（左）、李蘭芬科主任（右）指導陪伴。圖／桃園市育達高中提供
趙書慈（中）獲選為美髮職類國手，感謝林愛倫老師（左）、李蘭芬科主任（右）指導陪伴。圖／桃園市育達高中提供

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