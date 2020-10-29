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6500人搶考桃園清潔隊員 體能測驗周末在這登場

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市環保局睽違2年今年將招考350名清潔隊員，公開甄選報名截止，總計有6500名考生將於31日、11月1日參與第一試體能測驗，考場位於北科大桃園農工體育館。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局睽違2年今年將招考350名清潔隊員，公開甄選報名截止，總計有6500名考生將於31日、11月1日參與第一試體能測驗，考場位於北科大桃園農工體育館。圖／桃園市環保局提供

桃園市環保局睽違2年今年將招考350名清潔隊員，公開甄選報名截止，總計有6500名考生將於31日、11月1日參與第一試體能測驗，考場位於北科大桃園農工體育館。環保局將依體能測驗成績排序分組錄取1400人進入第二試筆試，錄取率僅2成2，競爭激烈。

桃園市環保局指出，桃園市109年清潔隊員公開甄選第一試體能測驗將在本周末舉行，考生入場證已於前天（27日）下午2點起開放考生下載列印，屆時請考生攜帶入場證及身分證件正本於指定時間內報到入場，6500名考生將分批參加體能測驗。

體能測驗男性需負重15公斤、女性8公斤進行30公尺折返跑共60公尺，再依完成時間對應體能測驗成績換算表換算分數，環保局說明，相關應考規請考生詳閱招考簡章第5至7頁，務請考生遵守相關規定以維護自身權益，以免喪失下階段筆試的應考資格。

由於疫情尚未結束，環保局指出，此次應考總人數高達6500多人，考量防疫安全且為避免群聚造成館内壅塞，於考場校門口進行實名管制並量體溫，於報到梯次前1小時才開放當梯考生進入校園，並禁止一般生攜伴陪考，所有考生也要戴口罩進入館內。

環保局長呂理德也特別提醒，考量交通便利性，本次體能測驗地點從開南大學改道北科附工（原桃園農工），請考生勿跑錯試場地點，也建議要提早出門避免塞車誤時。

第一試體能測驗成績會在現場供考生確認，另也將在11月4日下午2點於甄選網站開放考生查詢，將依體能測驗成績及加分結果合併的總分排序，一般組取前1280名、原民組取120名進入第二階段筆試測驗，最後將擇優350名錄取，預計2年內進用完畢。

北科大 疫情

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