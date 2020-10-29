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苗栗市兒童攀岩體健設施塗鴉清不勝清 教育錯誤示範
苗栗市鐵路高架橋下一處兒童攀岩體健設施，滿布立可白、噴漆塗鴉，陳小姐看了痛心，向聯合報系投訴指出，部分民眾缺乏公德心，不僅有礙觀瞻，且是教育錯誤示範，苗栗市公所回應，攀岩塗鴉清不勝清，市公所也無奈。
苗栗市鐵路高架橋下有公園、活動中心及許多體健設施，陳小姐經常在橋下散步運動，她向聯合報投訴說，每次看到攀岩設施都很心痛，有些塗鴉字眼還不堪入目，成了不良示範，尤其是縣府正在推動前瞻基礎建設「城鎮之心」工程，步道動線從苗栗火車站途經高架橋下，延伸連接到功維敍隧道，塗鴉攀岩勢必在遊客面前曝光，希望盡快清除。
市公所指出，破窗效應發酵，攀岩塗鴉越來越多，現在密密麻麻，市公所用漂白水清洗，但無法清除乾淨，市公所評估表面重新漆過，但沒有公德心的民眾可能再塗鴉，公所防不勝防。
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