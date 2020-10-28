滑手機不怕沒電 桃捷推忠誠會員免費「借電」好康
桃園捷運公司最近與全球首家跨國行動電源租借服務公司「ChargeSPOT」合作在機場捷運8個站區設置充電站，若旅客忘了帶行動電源，可租借充電器，不用擔心滑手機滑到手機沒電。桃捷公司為回饋購買定期票的忠誠會員，11月至明年1月底推出限定活動，忠誠會員有機會獲得ChargeSPOT3張1小時免費借電券，方便通勤使用。
桃園捷運公司指出，目前已在機場捷運A1台北車站、A2三重站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站及A21環北站設置「ChargeSPOT」充電站，透過手機即可租借充電器，1小時收費12元。
雖然機場捷運受到疫情影響，往返機場的旅客運量大減，但通勤旅客仍有穩定成長，桃捷公司自通車3年多以來，陸續推出135、396、120定期票讓通勤族可依需求享有最優惠的票價及服務，據統計，目前桃捷定期票使用率突破35%，鼓勵通勤旅客購買定期票，會員還可使用「i搭桃捷」APP累點兌換好禮，搭越多優惠越多。
桃捷公司最新推出的「桃園捷運定期票會員獨享ChargeSPOT借電券」活動，將從11月1日起開跑，只要下載「i搭桃捷」App 並完成會員註冊，且每月1日持有桃捷定期票有效卡，每月就可透過註冊時填寫的電子信箱，免費獲得ChargeSPOT借電券兌換序號1組（含3張1小時免費借電券），活動至明年1月31日，詳細活動辦法可上活動網頁查詢。
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