快訊

男疑將油門當煞車衝撞3車 昔日爆紅童星捲車底慘死

潤寅詐貸案翻版！方悅服飾涉聯手會計師 騙走25家銀行80億

滑手機不怕沒電 桃捷推忠誠會員免費「借電」好康

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園捷運公司最近與全球首家跨國行動電源租借服務公司「ChargeSPOT」合作在機場捷運8個站區設置充電站，並自11月至明年1月底推出限定活動，購買定期票的旅客有機會獲得ChargeSPOT3張1小時免費借電券。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運公司最近與全球首家跨國行動電源租借服務公司「ChargeSPOT」合作在機場捷運8個站區設置充電站，並自11月至明年1月底推出限定活動，購買定期票的旅客有機會獲得ChargeSPOT3張1小時免費借電券。圖／桃園捷運公司提供

桃園捷運公司最近與全球首家跨國行動電源租借服務公司「ChargeSPOT」合作在機場捷運8個站區設置充電站，若旅客忘了帶行動電源，可租借充電器，不用擔心滑手機滑到手機沒電。桃捷公司為回饋購買定期票的忠誠會員，11月至明年1月底推出限定活動，忠誠會員有機會獲得ChargeSPOT3張1小時免費借電券，方便通勤使用。

桃園捷運公司指出，目前已在機場捷運A1台北車站、A2三重站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站及A21環北站設置「ChargeSPOT」充電站，透過手機即可租借充電器，1小時收費12元。

雖然機場捷運受到疫情影響，往返機場的旅客運量大減，但通勤旅客仍有穩定成長，桃捷公司自通車3年多以來，陸續推出135、396、120定期票讓通勤族可依需求享有最優惠的票價及服務，據統計，目前桃捷定期票使用率突破35%，鼓勵通勤旅客購買定期票，會員還可使用「i搭桃捷」APP累點兌換好禮，搭越多優惠越多。

桃捷公司最新推出的「桃園捷運定期票會員獨享ChargeSPOT借電券」活動，將從11月1日起開跑，只要下載「i搭桃捷」App 並完成會員註冊，且每月1日持有桃捷定期票有效卡，每月就可透過註冊時填寫的電子信箱，免費獲得ChargeSPOT借電券兌換序號1組（含3張1小時免費借電券），活動至明年1月31日，詳細活動辦法可上活動網頁查詢。

桃園捷運公司最近與全球首家跨國行動電源租借服務公司「ChargeSPOT」合作在機場捷運8個站區設置充電站，並自11月至明年1月底推出限定活動，購買定期票的旅客有機會獲得ChargeSPOT3張1小時免費借電券。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運公司最近與全球首家跨國行動電源租借服務公司「ChargeSPOT」合作在機場捷運8個站區設置充電站，並自11月至明年1月底推出限定活動，購買定期票的旅客有機會獲得ChargeSPOT3張1小時免費借電券。圖／桃園捷運公司提供

機場捷運 桃捷

延伸閱讀

iPhone 12不送充電器為了環保 外媒3點打臉「沒有用！」

比特斯拉超級充電站更厲害！全球首個600kW充電站「藍莓」誕生了

iPhone 12「快充」該怎麼挑？比傳統充電器速度快多少？

三星廣告嘲諷iPhone12不附充電器 外傳「下秒跟進」網笑翻

相關新聞

東北風增強！今晚起變天北台灣濕涼 最冷時間曝光

明天東北風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多...

台鐵新市永康19公分斷軌 運安會尚未立案調查原因在這

繼台鐵成功站爆出斷軌44公分後，今天新市=永康間今天又出現19公分斷軌，延誤行車時間兩個半小時，再度引發爭議，國家運輸安...

成功站44公分斷軌行政院也要查 運安會列四大疑點

5月19日台中成功站南側出現44公分斷軌，台鐵未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處，引發熱議，國家運輸安...

19公分斷軌惹議！台鐵公布檢修紀錄 即起加強路線巡查

今天上午7時許，台鐵新市=永康間東正線出現鋼軌斷裂19公分。台鐵說，上月11日檢查並未發現劣化情形，已要求各工務段即起。...

賣場見到西瓜洩了氣 內行人解答：過熟又爆臭

許多人喜歡在大型水果批發賣場選購水果，從外觀果色到重量飽滿度都是挑選的要件。一名網友有次發現洩了氣的西瓜，感到十分有趣，發文分享後引起網友熱烈回應。

「聲音照相」抓噪音車 環署拍板全台18縣市明年1月上路

為改善高噪音車輛擾寧問題、提升居住環境品質，環保署推動「聲音照相」科技執法，35套系統預計在明年1月1日上路，於全台18...

滑手機不怕沒電 桃捷推忠誠會員免費「借電」好康

桃園捷運公司最近與全球首家跨國行動電源租借服務公司「ChargeSPOT」合作在機場捷運8個站區設置充電站，若旅客忘了帶...

蕭中正從醫師到總裁 從與兒子的爭吵開始

行醫超過一甲子的婦產科醫師蕭中正，今發表他的個人傳記「中正醫路」，他從沒想過有朝一日會從醫師變總裁，當年在板橋設置蕭婦產...

萬聖節放過南瓜一馬吧！英國「受害南瓜」足以煮成6600萬碗南瓜湯

在北美、英國等西方國家，每年有數以萬計的南瓜在萬聖節後被丟棄，造成嚴重的食物浪費問題。英國環保公益組織Hubbub估計，2020年光是在英國就有1287萬顆南瓜的果肉不會被食用就被直接丟棄，足以為英國近6600萬人口，每人供應一碗南瓜湯！

台鐵永康新市間鋼軌19公分裂縫 逾3200名遊客受影響

台鐵台南新市至永康間今上午經司機員通報，在永康烏水橋平交道附近南下東正線發現鋼軌裂縫達19公分，台鐵統計，共有14列車、...

研究發現：施打肺炎疫苗 老年癌症病人減少死亡率

大林慈濟醫院放腫科醫師邱文彥研究發現，肺炎鏈球菌疫苗能減少老年癌症患者肺炎住院機會，減少死亡率，獲歐美醫療期刊引用；他建...

台糖加油站年底送愛心 加油100公升回饋50元

台糖加油站歲末送愛心，11月1日起到12月底，將依照消費者加油總量計算，捐出一定比例金額做公益，而為鼓勵民眾一起行動，加...

熱門新聞

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

只賣1天！頂呱呱明星套餐　一次吃呱呱包＋雞腿＋薯條

恐又有颱風！ 吳德榮：「天鵝」颱風最快今晚成形

腦傷昏迷不醒不放棄希望！暖夫300多天陪伴終喚醒愛妻

台鐵新市-永康傳鋼軌裂縫19公分 又是司機員發現通報

不良事件不等於副作用 陳時中親說明打流感疫苗後死亡案件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。