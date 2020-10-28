左轉專用道恐成直行車陷阱 桃市交通局將盤點改善

小心直行車誤入陷阱！桃園多數道路路幅不大，原本3線道因應左右轉需求，闢設左右轉專用道，直行車輛只剩1線道通行，若用路人占用到專用道還繼續直行，易遭檢舉挨罰，違規車主挨罰600元到1800元不等，桃園市政府交通局也屢接獲民代陳情，強調將先檢討車流量大的路口設計，避免用路人違規挨罰。

副議長李曉鐘、市議員詹江村等人接獲不少民眾反映，多處路段設置左轉或右轉專用道的標示不清，容易淪為違規陷阱，李先前曾辦會勘，直指桃園區正光路接文中路口設有右轉專用道，直行車誤入陷阱挨罰，交通局已經調整標線，改為右轉直行都通。

李曉鐘服務處認為，此非單一案件，光桃園區就有不少類似陷阱，像是經國路往南崁方向路段，原在敏盛醫院前方內側車道原開放直行，但過了一個路口，卻畫上左轉箭頭成為左轉專用道，該處車流量大，若用路人未及時變換車道，很容易就吃上罰單。

「就算內側車道沒有車，直行車也完全不能走，很不合理！」李曉鐘服務處說明，該路口只有兩線道，內側成了左轉道，直行車輛只能走外側車道，但經國路車流量大，應調整路口島頭大小，再增設直行車道才合理，否則容易塞車，且若為夜間車流量變小，直行車也不得行駛左轉專用道，一旦遭檢舉想申訴絕對沒用，將請交通局會勘。

市府交通局交通工程科長劉廣堂說，會依據車流狀況設置左、右轉專用道，若該路口超過15%左轉車輛，就有需要畫設專用道，右轉專用道雖無確切規範，但也會評估實際路口車流才設，通常設置左轉專用道會配合調整燈號，以箭頭綠燈指引車輛續行。

劉說，桃園區經國路與南平路口路幅大，4線道能依序畫設左轉專用道、2條直行車道與右轉專用道，但很多路口路幅不到30公尺，無法畫至4線道規模，交通局將擇定重要道路如桃園區春日路、經國路與大興西路等先改善，若無法增設直行車道，就會增設車道預告牌面或多畫幾組指引箭頭，提醒用路人盡早變換車道，目標年底前完成。