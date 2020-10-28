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大湳森林公園老樹被載走民眾求情 市府澄清是暫時移植
桃園市八德區大湳森林公園正進行景觀工程改造，不過卻有八德鄉親發現，森林公園中一顆顆大松柏、榕柏竟被移植，擔心珍貴的樹木因工程遭到破壞。市府工務局趕緊澄清，只是暫時移植到專區，待工程結束會再移回，請鄉親諒解。
八德大湳森林公園前身是保一總隊大湳營區，園區內留有豐富動植物生態，保育類黃鸝鳥也現蹤，地景藝術節期間更曾用黃鸝鳥作為光雕展主題。市府爭取撥用、協調租地、調查生態環境，決議要將此處打造成以生態為主的大型都會森林公園。
大湳森林公園正在進行第一期景觀工程，此處動植物生態豐富，八德鄉親也相當關注，日前民眾在臉書發文詢問，整修工程開始把樹一棵棵載走，這些都是珍貴松樹、榕柏，每顆近百年且價值連城，他直呼「會再載回來嗎？這是八德的財產」。
許多民眾詢問是否有相關部門能出來告訴大家，網友紛紛呼叫八德的民意代表，希望能保留著珍貴樹木，請有關單位手下留情，還有人建議要寫市長信箱，不過也有人逗趣回應，改天去家具行就會再碰面了，引起民眾熱烈討論。
市府工務局景觀工程科長邱建豪表示，大湳森林公園裡約有3千顆樹木且樹種多元，配合大湳森林公園景觀工程設計，才會將部分樹木暫時移植至工區內空地，不過他強調「會全數保留」，且都有編號控管，不會將園區內部樹木運出。
「樹木移植也需要看季節」，邱建豪解釋，由於夏天容易下雨，進行樹木移植時不好施作，高溫曝曬植物也容易脫水，較為不適合，最適宜移植的時間點就是現在到明年春季，不過他表示，只會移植工程附近會受影響的樹木，其他仍採原地保留。
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