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唱「一支小雨傘」閩南人鴨子聽雷 92歲老翁卻樂此不疲

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
92歲快樂老人劉來旺（右二）不在意別人眼光，心情常保愉快。圖／謝欽源提供
92歲快樂老人劉來旺（右二）不在意別人眼光，心情常保愉快。圖／謝欽源提供

苗栗縣毒品防制及心理衛生中心今年10月心理健康月，以長者心理健康為主軸，92歲老翁劉來旺分享快樂之道，不在意別人眼光，心情保持愉快，客家人唱閩南歌「一支小雨傘」，在場閩南人沒人聽得懂，客家人哄堂大笑，他樂此不疲。

苗栗縣人口54萬3513人，老人9萬2322人，比率16.99％，長者心理健康需要重視，毒品防制及心理衛生中心從老年人生活狀况調查資料分析，4成比率高齡者因睡不安穩導致憂鬱，其次是高齡者憂鬱情緒覺得心情很不好在3成左右，長者心理健康及成功老化成了重要課題。

毒衛中心今天在縣府大廳安排長者表演太鼓，啟動心理健康月，苗栗縣長徐耀昌等人頒發獎牌給學生志工表現優異的聯合大學，藥癮戒治機構督考優異的衛生福利部苗栗醫院等單位或人員，並頒發感謝狀給頭屋鄉獅潭社區發展協會，及劉來旺等10名快樂老人。

劉來旺曾任苗栗市新川里五福宮主委，熱心地方事務，他快樂密訣就是心情保持愉快，去年他與家人跟團到紐西蘭旅遊，遊覽車上不像台灣有卡拉OK，大夥覺得無聊，他助興清唱「一支小雨傘」，車上閩南人鴨子聽雷，客家人笑不攏嘴，他不在意，認為只要開心就好，也是他的養生之道。

徐耀昌指出，老人可以活躍老年的原因包括家庭結構屬於三代同住的居住安排；與社會網絡維繫良好、密切的朋友關係；生活態度有正面的心理健康，並對學習有積極的動機，希望長輩都能快樂健康的生活，實現在地老化、健康老化、成功老化，縣府提供相關心理諮詢服務，可以多多利用，電話037-721565。

苗栗縣毒品防制及心理衛生中心今天心理健康月活動，縣長徐耀昌（左三）頒獎牌給藥癮戒治機構督考優異的衛生福利部苗栗醫院。記者范榮達／攝影
苗栗縣毒品防制及心理衛生中心今天心理健康月活動，縣長徐耀昌（左三）頒獎牌給藥癮戒治機構督考優異的衛生福利部苗栗醫院。記者范榮達／攝影

老化 苗栗縣

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