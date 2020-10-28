唱「一支小雨傘」閩南人鴨子聽雷 92歲老翁卻樂此不疲

苗栗縣毒品防制及心理衛生中心今年10月心理健康月，以長者心理健康為主軸，92歲老翁劉來旺分享快樂之道，不在意別人眼光，心情保持愉快，客家人唱閩南歌「一支小雨傘」，在場閩南人沒人聽得懂，客家人哄堂大笑，他樂此不疲。

苗栗縣人口54萬3513人，老人9萬2322人，比率16.99％，長者心理健康需要重視，毒品防制及心理衛生中心從老年人生活狀况調查資料分析，4成比率高齡者因睡不安穩導致憂鬱，其次是高齡者憂鬱情緒覺得心情很不好在3成左右，長者心理健康及成功老化成了重要課題。

毒衛中心今天在縣府大廳安排長者表演太鼓，啟動心理健康月，苗栗縣長徐耀昌等人頒發獎牌給學生志工表現優異的聯合大學，藥癮戒治機構督考優異的衛生福利部苗栗醫院等單位或人員，並頒發感謝狀給頭屋鄉獅潭社區發展協會，及劉來旺等10名快樂老人。

劉來旺曾任苗栗市新川里五福宮主委，熱心地方事務，他快樂密訣就是心情保持愉快，去年他與家人跟團到紐西蘭旅遊，遊覽車上不像台灣有卡拉OK，大夥覺得無聊，他助興清唱「一支小雨傘」，車上閩南人鴨子聽雷，客家人笑不攏嘴，他不在意，認為只要開心就好，也是他的養生之道。