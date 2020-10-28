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桃園埤塘候鳥過冬小鷿鷈現身 別再喊水鴨或鴨子
桃園不少埤塘每到秋季尤其是秋末，常有現候鳥來訪，少數甚至在埤塘過冬，隔年再飛往北方。
蘆竹區和桃園區交界的1-16埤塘最近小鷿鷉現身，遊客莊明仁喜歡賞鳥、拍照，表示連日觀察已經有兩隻光臨，昨天沿著池畔步道走完第1圈沒看到小鷿鷉的蹤影，以為牠又像前幾天一樣離池出走了。繼續走第2圈快結束時，忽然看見那隻小鷿鷉出現在池中，獨自悠閒地隨波起伏，「牠並不因形單影隻自傷，反而以廣闊的池面當舞台隨興揮灑，一會兒下潛，一會兒興致來了竟貼著水面飛起來，玩得不亦樂乎」。
埤塘有些遊客看見小鷿鷈覺得稀奇，忍不住驚喜輕喊著「鴨子」，其實鷿鷈是鳥類，也有用閩南話稱「水辟仔」，在台灣是普遍的留鳥，不過蘆竹這座埤塘只有這時候開始，一直到明年約3月，才會看見鷿鷈的蹤跡，運氣好的話，還可以看見成鳥、幼鳥一起在埤塘戲水、覓食。
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