桃園萬聖節周六青埔登場 打造「崩壞萌」風格
2020桃園萬聖節將於10月31日至11月8日，為期9天，在中壢青埔桃園高鐵站前廣場登場，打造「浮誇、崩壞萌」風格的萬聖節，以5位鬼明星南瓜人、粉紅女巫、骷髏人、海妖及吸血鬼德古拉為主角，結合8座大型裝置藝術，白天與夜晚不同的呈現方式，預計將成為桃園青埔萬聖節最新的打卡聖地。
打造獨特的「崩壞」風格，規劃8座大型裝置藝術「邪惡古堡的大門」、「南瓜人的料理小教室」、「神秘的魔幻月亮」、「德古拉的裝死顛倒屋」、「女巫的歪邀蛋糕列車」、「海妖的美人魚夢」、「骷髏的亡靈祭典」及「笑咧咧萬聖王國城堡」。從入口進入活動現場，就能感受到濃濃的萬聖節氣氛，除10月31日晚上7點、11月1日至8日晚上6點入夜後至10點，每座裝置藝術點燈發亮，增添鬼魅氣息。
裝置藝術與5位鬼明星結合，其中「笑咧咧萬聖王國城堡」每小時演出5分鐘的光雕秀，可愛、逗趣的鬼明星將輪流亮相，與民眾見面。「女巫的歪邀蛋糕列車」可以看到愛吃甜食的女巫在擔任甜食特派員，騎著歐兜賣將她的歪邀蛋糕分送給園區的妖鄰居們；「海妖的美人魚夢」海妖在某座泳池下創造了海底世界，讓大家一起變成童話世界的美人魚。
「南瓜人的料理小教室」，可見一顆大南瓜盅煮著色彩詭異的汁液，由南瓜人熬煮著的神祕魔藥，走進南瓜盅，宛如在南瓜盅泡湯；「德古拉的裝死顛倒屋」翻轉德古拉的華麗古堡，原本倒吊著的吸血鬼，「反差萌」地直挺挺站著；「骷髏的亡靈祭典」骷髏人歡樂地忙著製造「骨頭籤」，籤詩內容都讓遊客會心一笑。
還有有拍照打卡兌換限量萬聖節小禮及「骷髏的亡靈祭典」骨頭籤詩占卜，裡面還藏有餅乾、觀光工廠入場券等好禮；萬聖節變裝演唱、變裝派對、抓鬼任務、YOYO TV陪你過萬聖、親子創意變裝選拔秀、妖怪市集等活動，詳細活動資訊請上2020桃園萬聖城活動官網(http://halloweencity.tycg.gov.tw/)查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言