桃園萬聖節周六青埔登場　打造「崩壞萌」風格

2020桃園萬聖節將於10月31日至11月8日，為期9天，在中壢青埔桃園高鐵站前廣場登場，打造「浮誇、崩壞萌」風格的萬聖節，以5位鬼明星南瓜人、粉紅女巫、骷髏人、海妖及吸血鬼德古拉為主角，結合8座大型裝置藝術，白天與夜晚不同的呈現方式，預計將成為桃園青埔萬聖節最新的打卡聖地。

打造獨特的「崩壞」風格，規劃8座大型裝置藝術「邪惡古堡的大門」、「南瓜人的料理小教室」、「神秘的魔幻月亮」、「德古拉的裝死顛倒屋」、「女巫的歪邀蛋糕列車」、「海妖的美人魚夢」、「骷髏的亡靈祭典」及「笑咧咧萬聖王國城堡」。從入口進入活動現場，就能感受到濃濃的萬聖節氣氛，除10月31日晚上7點、11月1日至8日晚上6點入夜後至10點，每座裝置藝術點燈發亮，增添鬼魅氣息。

裝置藝術與5位鬼明星結合，其中「笑咧咧萬聖王國城堡」每小時演出5分鐘的光雕秀，可愛、逗趣的鬼明星將輪流亮相，與民眾見面。「女巫的歪邀蛋糕列車」可以看到愛吃甜食的女巫在擔任甜食特派員，騎著歐兜賣將她的歪邀蛋糕分送給園區的妖鄰居們；「海妖的美人魚夢」海妖在某座泳池下創造了海底世界，讓大家一起變成童話世界的美人魚。

「南瓜人的料理小教室」，可見一顆大南瓜盅煮著色彩詭異的汁液，由南瓜人熬煮著的神祕魔藥，走進南瓜盅，宛如在南瓜盅泡湯；「德古拉的裝死顛倒屋」翻轉德古拉的華麗古堡，原本倒吊著的吸血鬼，「反差萌」地直挺挺站著；「骷髏的亡靈祭典」骷髏人歡樂地忙著製造「骨頭籤」，籤詩內容都讓遊客會心一笑。