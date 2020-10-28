竹塹三態子守護祭登場 省思水土汙染與海洋廢棄物問題

水情吃緊，水資源彌足珍貴，新竹市環保局今天起至11月1日在竹蓮市場辦竹塹三態子守護祭，推出看不見的水與海廢市集展覽，從蔬果、土壤到地表下18公尺的地下水，讓大家了解水土汙染，省思垃圾為海洋造成的負擔，市長林智堅說，桃竹苗水情亮黃燈，保護水資源尤其重要，歡迎大家走進市場買菜兼看展，看見水、了解水也要更珍惜水。

這項展覽今天中午開展，林智堅帶領大家參觀，他說，市府連續3年推出竹塹三態子守護祭，從河川、海洋到今年的土壤地下水，有系統地傳達水環境永續的重要性。

林智堅說，新竹市是被水環繞的水岸都市，除17公里海岸線、頭前溪左岸，更不能忽視提供農作生長的地下水，過去有土壤及地下水汙染問題，多年來的努力，已陸續完成227處場址整治並解除列管，各種農產品，包含香山荔枝、好香米等都在這片美好的土地生長，品質佳值得大家採購。

市府指出，展覽在竹蓮市場展出，以貼近生活的角度出發，讓大家看見生活中看不見的水，也了解購物過程產生的垃圾對海洋造成的負擔，讓民眾省思。

展區設計成從地表到地下水的概念，從蔬果攤展出常見蔬果的含水量，再到介紹土壤的種苗行，讓大家親手種下菜苗，還有加水站可看見新竹地下水的樣貌，水質雜貨舖則呈現守護水土的環保局水土檢測團隊器具、儀器。

海廢市集則以市集型態展出海洋廢棄物的清除情況，展出各種海漂廢棄物，甚至還有對岸的飲用寶特瓶，以海廢的產出來源和生命周期等「生產履歷」，提醒海廢的累積及反覆汙染，省思海洋汙染問題。