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攻城獅到司馬庫斯教籃球 熟悉的泰雅文化拉近彼此距離

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新光國小的小朋友們身穿泰雅族傳統服飾，並以泰雅舞蹈迎接遠道而來的攻城獅隊球員。圖／縣府提供
新光國小的小朋友們身穿泰雅族傳統服飾，並以泰雅舞蹈迎接遠道而來的攻城獅隊球員。圖／縣府提供

新竹職業籃球代表隊攻城獅隊今天前往新竹縣尖石鄉司馬庫斯進行公益活動，縣長楊文科與2位都是泰雅族出身的球員高國豪及田浩，一早就搭車3小時到海拔1500公尺的山上，並拜訪新光國小司馬庫斯分班的小朋友們，還透過教小朋友籃球與他們互動。

與新竹縣府簽約的2名新竹攻城獅球員高國豪及田浩，今天前往尖石鄉新光國小司馬庫斯實驗分班進行籃球交流公益活動；高國豪雖然是宜蘭蘇澳人，田浩則是南投埔里人，但因為2人都是泰雅族人，因此今天抵達當地泰雅族原鄉就倍感親切。

新光國小司馬庫斯分班的小朋友們也以泰雅傳統舞蹈迎賓，隨後一行人則直接在國小的籃球場教小朋友們打籃球，雖然球員們都高出小朋友們好幾顆頭，但卻依然在旁指導小朋友們如何投籃，場上互動熱絡。

縣長楊文科也與新竹攻城獅隊總經理高景炎一同會勘該實驗分班設立分校的事宜；楊文科表示，新竹縣政府要出資冠名贊助新竹攻城獅球隊時，他就提出1個條件，希望球隊在練球及比賽時間之餘，多辦理各級學校的基層籃球交流活動。

攻城獅球隊總經理高景炎則說，今天特別來到司馬庫斯關懷基層籃球，具有特殊的意義，因為高國豪及田浩2位明星球員都是泰雅族人，因此跟司馬庫斯的族人有著這樣一層特殊關係，感覺彼此的距離因為泰雅文化而拉近「特別感到親切」。

球員們與新光國小司馬庫斯分班的小朋友們一同在籃球場打球，球員則細心指導他們球技。圖／縣府提供
球員們與新光國小司馬庫斯分班的小朋友們一同在籃球場打球，球員則細心指導他們球技。圖／縣府提供

新竹 司馬庫斯 泰雅族

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