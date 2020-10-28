3年來了16種保育動物 草莓田生態寶庫是最好代言人

苗栗縣大湖鄉武榮社區賴德肇友善耕作草莓田，3年來調查田間紀錄發現藍腹鷴、食蟹獴、八色鳥等16種保育類物種，堪稱生態保育盛事，農委員水土保持局台中分局今天發表輔導成果，友善農業創造農村產業發展、生態棲地保存的雙贏。

水土保持局台中分局推廣友善農業，2017年起協助農友進行生態調查，申請綠色保育標章認證，3年輔導有成，發現野生動物棲息田間是常事，但超過10種相當稀少，大湖武榮賴德肇草莓田更是生態寶庫，影像紀錄發現石虎、食蟹獴、藍腹鷴，還有非保育類台灣獼猴、山羌，及台灣最大型蜻蜓無霸勾蜓的蹤跡。

賴德肇20多年來投入推行吉園圃、產銷履歷、有機認證到友善耕作，草莓田區幾乎都是開放性栽培，動物可自由進出，許多動物經由專業團隊協助調查，才發現是保育類，因為友善耕作而共存，田裡幾乎不受病蟲害侵擾，唯一的困擾就是鳥類及白鼻心等小動物偷吃。

彰化縣野鳥學會理事李璟泓指出，武榮社區的野生動物資源相當豐富，除淺山的保育物種，還有八色鳥的繁殖紀錄，友善農業改變部分民眾對草莓嚴重用藥，及生態環境不佳的刻板印象，也證明只要「有心」友善環境善待野生動物，豐富的生態律動就是農友最好的代言者。

台中分局表示，透過農村再生幫助友善農友，進一步協助生態調查與產業轉型，有效提高品質、價格，帶動周邊農友加入，經由農企業計畫輔導，使農村產業的發展與生態棲地的保存雙贏，後代的子孫可以持續保護珍稀的生物共存。