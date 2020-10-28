快訊

查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高爾宣竹北水圳森林公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
31日下午4點有「新竹攻城獅職業籃球隊見面會」，現場限量發放200張海報，20名幸運球迷可與球員合照。圖／新竹縣政府提供
31日下午4點有「新竹攻城獅職業籃球隊見面會」，現場限量發放200張海報，20名幸運球迷可與球員合照。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府10月推出的「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季系列活動，相當受歡迎，幾乎場場爆滿，壓軸的「炫音星空音樂會」本周六31日晚上5點，將在竹北水圳公園登場，邀請高爾宣、陳零九等歌手連番開唱，現場還設有50攤美食、特色料理、文創小物市集。另外，下午4點還有「新竹攻城獅職業籃球隊見面會」，現場限量發放200張海報，20名幸運球迷可與球員合照。

縣長楊文科表示，秋遊星夜季系列活動受到年輕人喜愛，邀請民眾本周六到竹北水圳公園青草地，坐在野餐墊上度過浪漫假日，公園內有夜間打卡景點「星夜森林」、「銀河星鑽」藝術裝置，及高達3米的竹縣吉祥物「星空下的皮皮獅」，歡迎民眾把握最後時刻，留下與燈飾藝術的美照。

此外，文化局也邀請國立臺灣戲曲學院青年劇團，10月31日晚上6點半，在竹東鎮二重埔五穀宮演出《仙狐奇緣》」，此劇團是全國唯一12年一貫學制傳統戲曲人才養成學校，每年邀聘優秀業師進行劇本改編、排戲與指導，結合全系師生之力，傳承客家表演藝術。

同樣31日在新瓦屋客家文化保存區登場的「2020風味新竹文化節」，則從早上10點到下午5點，將展示新竹縣29個微笑社區、9所地方文化館的社區營造成果，及多元化體驗活動，還有限量的闖關活動小禮。

新竹縣政府舉辦的「炫音星空音樂會」31日晚上5點，將在竹北水圳公園登場，邀請高爾宣、陳零九等歌手連番開唱。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府舉辦的「炫音星空音樂會」31日晚上5點，將在竹北水圳公園登場，邀請高爾宣、陳零九等歌手連番開唱。圖／新竹縣政府提供
廣受好評的夜間燈飾「銀河星鑽」、「星空下的皮皮獅」只展示至月底。圖／新竹縣政府提供
廣受好評的夜間燈飾「銀河星鑽」、「星空下的皮皮獅」只展示至月底。圖／新竹縣政府提供

新竹 社區營造

延伸閱讀

RED芮德借百萬燒光光 嘆「小心我會跑路」

向偶像陶喆致敬 高爾宣代言《天堂M》打造全新經典歌曲

高爾宣吸金千萬 驚爆心律不整「心臟老11歲」

獨／高爾宣擦身金曲新人 外婆過世忍慟上工

相關新聞

桃園萬聖節周六青埔登場　打造「崩壞萌」風格

2020桃園萬聖節將於10月31日至11月8日，為期9天，在中壢青埔桃園高鐵站前廣場登場，打造「浮誇、崩壞萌」風格的萬聖...

桃園埤塘候鳥過冬小鷿鷈現身 別再喊水鴨或鴨子

桃園不少埤塘每到秋季尤其是秋末，常有現候鳥來訪，少數甚至在埤塘過冬，隔年再飛往北方。

竹塹三態子守護祭登場 省思水土汙染與海洋廢棄物問題

水情吃緊，水資源彌足珍貴，新竹市環保局今天起至11月1日在竹蓮市場辦竹塹三態子守護祭，推出看不見的水與海廢市集展覽，從蔬...

3年來了16種保育動物 草莓田生態寶庫是最好代言人

苗栗縣大湖鄉武榮社區賴德肇友善耕作草莓田，3年來調查田間紀錄發現藍腹鷴、食蟹獴、八色鳥等16種保育類物種，堪稱生態保育盛...

攻城獅到司馬庫斯教籃球 熟悉的泰雅文化拉近彼此距離

新竹職業籃球代表隊攻城獅隊今天前往新竹縣尖石鄉司馬庫斯進行公益活動，縣長楊文科與2位都是泰雅族出身的球員高國豪及田浩，一...

高爾宣竹北水圳森林公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

新竹縣政府10月推出的「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季系列活動，相當受歡迎，幾乎場場爆滿，壓軸的「炫音星空音樂會」本周六31...

偽出國商機夯　新竹SOGO秋季日本展明天開跑

想大啖日本美食卻因疫情阻撓無法出國？新竹SOGO將於10月29日至11月8日在3F活動會館辦理「秋季日本展」，共聚集39...

竹縣雲端聯合服務中心啟用 填問卷有機會抽中iPhone 12

新竹縣政府推動便民數位服務，「雲端聯合服務中心」正式上線啟用，民眾可透過服務中心網站下載相關申辦表單及線上申辦服務，無須...

小小年紀棋藝高超！桃園學生兄妹檔雙雙晉升為職業棋士

桃園市永豐高中學生林瀚彰與大成國中學生林鈺娗為兄妹檔，2人棋藝高超，陸續參與台灣棋院舉辦的職業棋士徵選晉升為職業棋士，其...

入秋空品不良減少6成 苗栗市區三台疊翠在望

苗栗地區9月入秋是空氣品質不良的高峰期，縣府環保局根據環保署監測站資料分析，至今空氣品質不良僅有4 站日次，相較去年10...

八德一號社宅 放不下洗衣機？

桃園社會住宅規畫不善？馮姓讀者投訴，八德區的社會住宅八德一號沒那麼完美，17坪房型沒地方放洗衣機，直呼「不會想住」，質疑...

新竹育賢國中 讓圖書館「懸空」了

新竹市政府斥資3.2億元打造的育賢國中新校舍育英樓昨天啟用，半弧狀校舍設計，讓圖書館懸在半空中，串聯4棟校舍，營造出更多...

熱門新聞

八德一號社宅遭投訴放不下洗衣機 住發處喊冤

新北歡樂耶誕城月中開城 史上範圍最大、時間最久

影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

八仙樂園是否有機會復業？ 律師：除非業者主動做這事

台南交流道3出口路標新版本 郭國文：為高公局長上了課

環團批府美麗灣「買貴了」 台東縣府：不是誰說了算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。