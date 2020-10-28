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高爾宣竹北水圳森林公園開唱 還有新竹攻城獅見面會
新竹縣政府10月推出的「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季系列活動，相當受歡迎，幾乎場場爆滿，壓軸的「炫音星空音樂會」本周六31日晚上5點，將在竹北水圳公園登場，邀請高爾宣、陳零九等歌手連番開唱，現場還設有50攤美食、特色料理、文創小物市集。另外，下午4點還有「新竹攻城獅職業籃球隊見面會」，現場限量發放200張海報，20名幸運球迷可與球員合照。
縣長楊文科表示，秋遊星夜季系列活動受到年輕人喜愛，邀請民眾本周六到竹北水圳公園青草地，坐在野餐墊上度過浪漫假日，公園內有夜間打卡景點「星夜森林」、「銀河星鑽」藝術裝置，及高達3米的竹縣吉祥物「星空下的皮皮獅」，歡迎民眾把握最後時刻，留下與燈飾藝術的美照。
此外，文化局也邀請國立臺灣戲曲學院青年劇團，10月31日晚上6點半，在竹東鎮二重埔五穀宮演出《仙狐奇緣》」，此劇團是全國唯一12年一貫學制傳統戲曲人才養成學校，每年邀聘優秀業師進行劇本改編、排戲與指導，結合全系師生之力，傳承客家表演藝術。
同樣31日在新瓦屋客家文化保存區登場的「2020風味新竹文化節」，則從早上10點到下午5點，將展示新竹縣29個微笑社區、9所地方文化館的社區營造成果，及多元化體驗活動，還有限量的闖關活動小禮。
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