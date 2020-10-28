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偽出國商機夯　新竹SOGO秋季日本展明天開跑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
牛嶋Ushi Shima推出現做和牛漢堡。圖／新竹SOGO提供
牛嶋Ushi Shima推出現做和牛漢堡。圖／新竹SOGO提供

想大啖日本美食卻因疫情阻撓無法出國？新竹SOGO將於10月29日至11月8日在3F活動會館辦理「秋季日本展」，共聚集39間日本超人氣商店參展，有最道地的日本美食、職人精湛工藝品及旅日必買的日系雜貨，特展期間還有多組表演團隊，輪番演示迷人的和風文化。

新竹SOGO指出，這次日本展有初次在新竹登場的「牛嶋 Ushi Shima」現做和牛漢堡，選用日本直輸的頂級和牛加上職人級烹調手法，呈現清爽不膩的獨特風味。

歷年廣受饕客好評的道地小吃也在這次特展強勢回歸，來自北海道的「函館菓子工坊」將販售連續八年獲得MONDE SELECTION最高金獎一口起司蛋糕，口感如舒芙蕾般入口即化；「達正食品」結合沖繩島鹽製作的牛奶及抹茶口味霜淇淋，鹹中帶甜不膩口；現場還有「函館水產」帶來北海道小樽的海鮮魚板，「八笑俱樂部」將在現場製作道地的章魚燒。

除了日本美食，還有日本最高精湛工藝，創立於1947的「岡田漆器」曾為G20大阪峰會指定使用的餐桌器皿品牌，善於結合古典漆藝與現代商品，這次推出「漆藝蒔繪iPhone手機殼」，將日本經典漆器的特質展現在手機殼，是古典與現代完美結合；來自北海道有三十年以上歷史的「工房がんま」，所有的木雕藝品皆是出自木雕職人岩間次雄老師之手。首次在新竹SOGO與大家見面的「世準鐘錶」、「小毛日雜貨店」和「ROBOKOBO」皆備齊超日本的雜貨，滿足民眾渴望出國購物的慾望。

另外，「小小顧服體驗營」也將在29日和日本展一同登場，連續兩天，開店時皆有小小顧服在門口迎賓，小朋友穿上制服跟著大姊姊一起為顧客服務，模樣超萌討喜。新竹SOGO還特別邀請台灣甲冑武士隊於31日下午2點與4點分別在1F及3F活動區展現日本戰國魂。

新竹SOGO指出，11月1日下午2點、3點分別在1F連通口和3F吃四方活動區有來自新竹市朝山國小的太鼓達人們帶來的「進擊太鼓達人秀SHOW」；8日下午2點更邀請榮獲「全國學生音樂比賽」北區弦樂合奏A組特優第一的竹北東興國小弦樂隊在1F活動區帶來精彩的和風曲目演奏，讓民眾隨著悠揚的樂聲沉浸在令人懷念的經典日本電影裡。

新竹SOGO還特別邀請台灣甲冑武士隊於31日下午2點與4點分別在1F及3F活動區展現日本戰國魂。圖／新竹SOGO提供
新竹SOGO還特別邀請台灣甲冑武士隊於31日下午2點與4點分別在1F及3F活動區展現日本戰國魂。圖／新竹SOGO提供
「八笑俱樂部」將在現場製作道地的章魚燒。圖／新竹SOGO提供
「八笑俱樂部」將在現場製作道地的章魚燒。圖／新竹SOGO提供

日本 新竹 SOGO

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