二期稻作停灌 苗栗：燃燒稻草最重罰10萬
苗栗縣環保局今天指出，縣內二期稻作因缺水停灌，中央公布農民可自行耕鋤領取補助，但耕鋤後的稻草不可燃燒處理，尤其10月至翌年3月加重裁罰，最重可處新台幣10萬元罰鍰。
苗栗縣水情吃緊，即將進入結穗期的二期稻作，因為缺水停灌，農委會指出，停灌區內稻作，農民可全部耕鋤領取補助。縣府環保局今天提醒，不可將耕鋤後的稻草以燃燒方式處理，若遭查獲燃燒行為，將依法裁處。
環保局長陳華盛表示，焚燒稻草不僅會產生大量二氧化碳，加劇地球暖化，所產生的煙霧、硫氧化物、氮氧化物、細懸浮微粒及不完全燃燒的有機物等污染物質，也會對人體呼吸系統產生危害，特別是患有呼吸道疾病的民眾、老人及小孩等抵抗力較弱者，影響最大，且燃燒灰燼隨風飄散，也會污染居家環境。
陳華盛指出，露天燃燒不僅對人體造成危害，亦可能影響行車安全，目前正值每年10月至翌年3月的加重裁處期間，環保局將加強稻草露天燃燒巡查，倘若查獲燃燒行為，將依「空氣污染防制法」規定進行裁處，裁處金額將加重為1800元以上、10萬元以下罰鍰。
環保局強調，燃燒稻草產生之濃煙，若引發交通事故而造成傷亡者，更須負上刑事責任，提醒農民不要為了自身方便，害人害己，應確實遵守規定，避免露天燃燒，以免受罰又危害空氣品質。
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