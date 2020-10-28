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竹縣雲端聯合服務中心啟用 填問卷有機會抽中iPhone 12

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府推動便民數位服務，「雲端聯合服務中心」正式上線啟用。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府推動便民數位服務，「雲端聯合服務中心」正式上線啟用。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府推動便民數位服務，「雲端聯合服務中心」正式上線啟用，民眾可透過服務中心網站下載相關申辦表單及線上申辦服務，無須舟車勞頓到縣府，為宣傳並鼓勵民眾使用此便民服務，即日起至11月10日，縣府也舉辦網路填問卷抽筆電、iPhone 12手機等好禮活動，歡迎新竹縣民填問卷抽大獎。

縣府行政處表示，民眾可利用手機、平板、電腦等載具，上「新竹縣政全球資訊網」點選「便民服務」，就可找到「雲端聯合服務中心」，網站規畫「業務分類」、「局處單位」、「身分角色」、「身命地圖」及試營運的國發會「數位服務個人化（My Data）」5種服務分類方式，方便民眾搜尋所需的申辦項目，點選不同分類後，網站會顯示相關服務項目，並告知可在線上申辦或是要臨櫃提出申請。

服務中心提供17類、超過280項民眾常用的申辦項目，其中以民政處73項服務最多，包括出生登記、印鑑證明、姓名變更、身份證的請領(掛失)、結婚登記等，而明年度將辦理的公立暨國民小學附設幼兒園及非營利幼兒園新生入園登記，也開放線上申辦服務。

為推廣雲端聯合服務中心與國家發展委員會MyData數位服務個人化，並收集民眾線上申辦需求及使用滿意度，縣府也特別舉辦網路填問卷抽好禮活動，即日起至11月10日下午5點，只要是新竹縣民在活動期間上網完成填答問卷，就可參加抽獎，獎品包括筆電1台及iPhone 12手機(64G)2支，得獎名單將在11月12日下午2點公告，歡迎民眾踴躍參與。

雲端聯合服務中心網站規畫5種服務分類方式，方便民眾搜尋所需的申辦項目。圖／新竹縣政府提供
雲端聯合服務中心網站規畫5種服務分類方式，方便民眾搜尋所需的申辦項目。圖／新竹縣政府提供

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