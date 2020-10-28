竹縣雲端聯合服務中心啟用 填問卷有機會抽中iPhone 12

新竹縣政府推動便民數位服務，「雲端聯合服務中心」正式上線啟用，民眾可透過服務中心網站下載相關申辦表單及線上申辦服務，無須舟車勞頓到縣府，為宣傳並鼓勵民眾使用此便民服務，即日起至11月10日，縣府也舉辦網路填問卷抽筆電、iPhone 12手機等好禮活動，歡迎新竹縣民填問卷抽大獎。

縣府行政處表示，民眾可利用手機、平板、電腦等載具，上「新竹縣政全球資訊網」點選「便民服務」，就可找到「雲端聯合服務中心」，網站規畫「業務分類」、「局處單位」、「身分角色」、「身命地圖」及試營運的國發會「數位服務個人化（My Data）」5種服務分類方式，方便民眾搜尋所需的申辦項目，點選不同分類後，網站會顯示相關服務項目，並告知可在線上申辦或是要臨櫃提出申請。

服務中心提供17類、超過280項民眾常用的申辦項目，其中以民政處73項服務最多，包括出生登記、印鑑證明、姓名變更、身份證的請領(掛失)、結婚登記等，而明年度將辦理的公立暨國民小學附設幼兒園及非營利幼兒園新生入園登記，也開放線上申辦服務。