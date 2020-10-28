小小年紀棋藝高超！桃園學生兄妹檔雙雙晉升為職業棋士

桃園市永豐高中學生林瀚彰與大成國中學生林鈺娗為兄妹檔，2人棋藝高超，陸續參與台灣棋院舉辦的職業棋士徵選晉升為職業棋士，其中林鈺娗排行台灣女子職業棋士第12名，更是全台14名女職業棋士當中最年輕者，市長鄭文燦今天在市政會議上公開表揚，兩兄妹媽媽李佳珍也到場分享喜悅，期勉孩子未來到國外參賽，跟各國職業棋士比拼磨練，棋藝能更上層樓，

鄭文燦說，圍棋所需要的許多能力對孩子們的課業或人生的態度有許多正向的幫助，是一項值得大力推展的智力體育項目；桃園市大成國中開設圍棋班，目前招收到第5屆學生，不少同學成績斐然，甚至達到七段高水準，其中培育出的林瀚彰、林鈺娗兄妹檔都在近年陸續晉升為職業棋士，相當難得，感謝校方與家長努力，促進圍棋發展。

林瀚彰8歲開始學圍棋，2016年進入台灣棋院受訓，2020年參加台灣棋院院生組職業棋士甄選，歷經7天艱辛賽程脫穎而出，晉升新科職業棋士，自大成國中畢業的他，目前正就讀永豐高中持續精進棋藝。他坦言，國二時因為一度想放棄，好在逐步調整心態決定繼續努力，當上職業棋士後心態方面進步許多，希望未來能一直贏棋贏下去。

妹妹林鈺娗目前就讀大成國中九年級，7歲大開始學棋，雖然比哥哥還要晚2年進入台灣棋院受訓，但表現絲毫不遜色，2019年7月就以女子優惠條款晉升職業棋士，成為全台最年輕的女職業棋士，她也給自己設定目標，希望以後能抱回職業女子組冠軍。

大成國中校長蘇佐璽與兄妹檔媽媽李佳珍等人今天都陪同出席受獎，李佳珍說，當初原本只是單純想打發時間，讓小朋友參與社團，沒想到開始比賽之後，發現圍棋世界很大，每次業餘賽都要從早到晚比到晚，一場一場比下來累積不少經驗，坦言從業餘之路走到職業棋士相當不容易，要犧牲假日還有其他興趣，才有辦法站上舞台發光。