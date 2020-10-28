入秋空品不良減少6成 苗栗市區三台疊翠在望

苗栗地區9月入秋是空氣品質不良的高峰期，縣府環保局根據環保署監測站資料分析，至今空氣品質不良僅有4 站日次，相較去年10站日次，減少60%，一些苗栗市民也有感，過去秋冬之際，市區一片灰濛濛，今年經常可以遠眺苗栗古八景「三台疊翠」。

秋冬時節苗栗地區不時出現大氣擴散條件不佳，再加上雨量偏少，空氣中細懸浮微粒（PM2.5）與臭氧（O3）濃度較高，導致空氣品質達到橘色預警的不良等級，今年9月以來，僅有4站日次，相較去年同期10站日次，減少60%，顯示苗栗縣空氣品質明顯改善。

環保局指出，橘色預警會啟動應變機制，通報汙染物排放量前20大公私場所執行巡檢作業，加強查核營建工地，落實灑水及砂石土堆覆蓋，確認連線自動監測設施的公私場所煙囪排放是否異常，加強稽巡查露天燃燒行為，及道路洗掃等預警防制措施，另於重要道路進行車輛攔檢及車牌辨識作業，防止空品繼續惡化。

環保局長陳華盛提醒民眾仍勿掉以輕心，建議民眾多加利用環保署「空氣品質監測網」，或手機下載「環境即時通」APP，隨時注意空氣品質監測資訊，空品達到不良或惡化時，有心血管疾病及呼吸道疾病的民眾，老人及小孩等敏感族群者，盡量避免在戶外從事劇烈活動，如需出門請加戴口罩因應。