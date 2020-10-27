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從基礎做到前瞻 立院國民黨團允諾助苗栗臨門一腳

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
國民黨主席江啟臣（中）、立法院團總召林為洲（右）率同立法院黨團10多名立委，與苗栗縣府團隊交流座談。圖／苗栗縣政府提供
國民黨主席江啟臣（中）、立法院團總召林為洲（右）率同立法院黨團10多名立委，與苗栗縣府團隊交流座談。圖／苗栗縣政府提供

國民黨主席江啟臣、立法院團總召林為洲率同立法院黨團10多名立委，與苗栗縣府團隊交流座談，縣府提列10項重大建設及18項前瞻基礎建設提案，歷時2個多小時，與會立委紛紛表達願透過各委員會，必要時邀部會首長勘視察後，幫縣府臨門一腳。

座談會今天下午在苗栗縣政府第一辦公大樓401會議室舉行，徐耀昌說，苗栗6年來財政不寬裕，一直努力招商創造就業機會，招商投資金額超過9000億元，有一定的創稅能力，但獲配中央統籌分配稅款卻非常有限，縣府即便規畫再多藍圖，實際執行時仍顯得綁手綁腳。

徐耀昌指出，他從基層做起，知道基礎建設對地方非常重要，尤其縣府團隊要做的不只是經營現在，更要開創未來，縣府與鄉親都呼籲中央「建設不分藍綠」，期待立委為苗栗發聲，支持苗栗提案，協助爭取更多資源，盡可能「從基礎建設做到前瞻發展」。

縣府提具10項重大建設包括台72線增設尖山匝道、畜禽化製場興建計畫、文化觀光局展覽空間及中正堂演藝廳整建工程等，另建請中央協助前瞻基礎建設2.0計畫，包括興建複合式長期照護中心大樓、客庄漫騎路網建置，苗栗市親子館及育兒友善空間等18項。

到場關心的縣議會議長鍾東錦說，徐耀昌帶領的團隊，一邊要推動各項縣政建設，還要一邊還債，一路走來相當辛苦也不容易，希望能摒除政治色彩，中央和立委都大力協助，促成這些重要提案盡早落實。

林為洲、立委林奕華、葉毓蘭、徐志榮、陳玉珍等多人表示，深知縣府財政被中央管控等難處，希望能提供縣府最大協助，願透過各委員會極力協助爭取經費，不排除邀請部會首長到苗栗實地會勘與考察，確切了解地方的需求。

國民黨主席江啟臣（中）、立法院團總召林為洲（右）率同立法院黨團10多名立委，與苗栗縣府團隊交流座談。圖／苗栗縣政府提供
國民黨主席江啟臣（中）、立法院團總召林為洲（右）率同立法院黨團10多名立委，與苗栗縣府團隊交流座談。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌 立法院 林為洲

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