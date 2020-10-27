桃市食安自治條例送二讀 肉品含瘦肉精最高罰10萬

桃園市議會今天審查多項議案，最受矚目的食品安全管理自治條例修正草案，除了明訂不可檢出萊克多巴胺、將所有肉品納入管理外，更新增訂裁罰標準，分組審查過關，將進入二、三讀會。

市議員舒翠玲提議，食安自治條例中第12、13條需修正，原本規範桃園市販售豬肉不得驗出乙型受體素，加嚴修正為販售的「牛、雞、豬等所有供人食用肉類」，不得檢出乙型受體素包含「萊克多巴胺」，並要求食品業者提供「來源證明」。

裁罰標準則新增在第22條內，違反第12條、第13條規定者，處以新台幣8萬元以上10萬元以下罰鍰，舒翠玲說，很多民眾向她反映，「罰款有用嗎，都吃進去搞壞身體了」，因此要求未改善者可按次處罰，連續3次將勒令停業。

市議員蔡永芳則表示，許多商場販售的美牛已經有使用萊克多巴胺，若修正新增條文通過會對業者帶來衝擊。桃園市衛生局回應，今天增修食品安全自治條例與行政院函文內容要求有異，待議會三讀通過，將依程序送行政院審核。

桃園市長鄭文燦說，食安問題若一國多制會造成混亂，中央未來應該會統一規定有關進口及流通的標準，建立完整周延的制度，包含容許值、產地標示，都要全國一致。

桃園市市有財產管理自治條例修正、桃園市公園管理自治條例修正、桃園市電子煙危害防制自治條例也紛紛通過分組審查，僅桃園市營建剩餘土石方管理自治條例被退回。

桃園市公園管理自治條例修正，市議員牛煦庭點出，公園內騎腳踏車竟罰得比汽機車還高，分組審查決議將未在指定場所使用腳踏車、直排輪、滑板車或從事溜冰、高爾夫球等活動者，改為開罰600元以上1200元以下罰鍰；未經許可駕駛或違規停放車輛，則改罰1200元以上6000以下罰鍰。

市議員黃婉如也提出，常有民眾投訴，被公園裡打棒球的人誤傷，她認為，風箏、棒壘球、足球等，易讓公園紛爭不斷，要求禁止，未來非指定場所不得放風箏，也不得進行主管機關公告的特定球類活動。