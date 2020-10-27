桃園新創日成果多 鄭文燦：建亞矽創研中心為青年圓夢

桃園市政府青年事務局、社會企業中心協助青年創業家排除各種疑難雜症，為了讓創業家們找到「伯樂」，今天與市府社會企業中心、中央大學舉辦2020桃園新創日，安排全台超過50組新創、社會企業團隊策展，並邀請加速器、創投機構、企業廠商與新創團隊深度交流，打造一個「天使投資人」與新創團隊的媒合舞台。

國家發展委員會副主委游建華、市長鄭文燦都出席新創日活動，游建華表示，彭博經濟學家根據全球135個經濟體創新，及吸收現有技術的傾向、資訊科技基礎設施、商業景氣等進行評比，台灣在全球創新潛力排名第5，顯見台灣在新創領域深具潛力，而桃園具有完整產業鏈、良好交通區位、豐厚的協援場域與多元新創人才進駐，是一個非常好的結合環境，更是亞洲･矽谷計畫的重點發展地區，國發會、經濟部與科技部等將持續支持桃園，讓桃園新創獲得更好的發展。

鄭文燦肯定青年局為新創「千里馬」尋找「伯樂（企業投資）」，他說明政府持續推動「亞洲･矽谷計畫」，連結人才、技術與資金形成創新的生態系，桃園更是計畫推動重點地區，目前市府已完成4處創新基地，明年也將在青埔興建亞矽創新研發中心，逐步形成桃園的創新生態系，讓更多年輕人圓夢。

鄭文燦指出，台灣正逐漸走向以創新帶動經濟成長的趨勢，而創新需要人才、技術與資金的串聯，以及完善的制度及法規設計，才能形成良好的創新生態系。創投業在過去20年非常熱門，政府也持續修正創投相關法規，例如提升創投應變初期風險的能力等，提供更多支持，讓創投業攜手新創團隊持續成長，建立起良性循環。

鄭文燦認為，矽谷經驗雖然無法複製、移植，但其創新、創業的精神，以及生態系理念則可逐步塑造。桃園升格後，市府成立青年事務局，並逐步打造青創指揮部、安東基地、新明基地等3處青創基地，招募並輔導超過130組新創團隊，例如稻穗公司於106年進駐青年事務局青創基地，當時該公司的產品隨身型空氣清淨機仍在構想階段，透過青創基地3年的輔導，現已躍身為月營收超過200萬元的新創公司，今8年月離駐青創基地獨立發展。

鄭文燦表示，市府明年預計設立「亞矽創新研發中心」，提供年輕人更多創新平台與資源，透過B2B模式，由大企業帶動R&D小廠創業與成長。

財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會輔導業務陳奕璋提到今天有5、6組新創團隊詢問融資，也是新創團隊起步不熟悉銀行融資作業，很常碰到的問題，通常青創團隊直接去找銀行容易碰壁，但透過媒合輔導，銀行會提高融資的意願。

青年局長延蔚慈表示，資金部分有多方管道的協助，從多項募資平台群眾募資協助計畫、傳授申請研發補助技巧、創業貸款申請輔導到創投資金的媒合，青年事務局迄今已協助創業者取得超過1.4億元的早期資金。