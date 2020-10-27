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八德一號社宅遭投訴放不下洗衣機 住發處喊冤

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區社會住宅八德一號，17坪一房型遭民眾投訴竟空間無法放置洗衣機，民眾直呼「不會想住」，認為相當不便民。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區社會住宅八德一號，17坪一房型遭民眾投訴竟空間無法放置洗衣機，民眾直呼「不會想住」，認為相當不便民。記者陳夢茹／攝影

桃園社會住宅規畫不善？馮姓讀者投訴，位於八德區的社會住宅八德一號，17坪一房型竟無法放置洗衣機，他更直呼「不會想住」。市府住宅發展處長莊敬權喊冤，不是所有型號的洗衣機都放不下，建議民眾可多利用「社宅好夥伴」挑選家電。

八德一號社宅17坪一房型遭抱怨放洗衣機的空間太小，馮姓讀者表示，市面上任何洗衣機都放不下，一間連最基本洗衣需求都無法滿足的房間，還要抽籤並花幾千塊才能入住，相當不便民。

馮姓讀者說，有向社宅管理單位表達意見，當時管理單位回應未來可能會設計洗衣部解決問題，但他認為，空間規畫應該是事先就要設計好，質疑設計有問題是怎麼通過驗收？

莊敬權回應，社宅每一房型都有經過規畫設計，八德一號17坪一房型，陽台門寬73公分、洗衣機放置寬度為70公分，即便房型坪數小，也不至於放不下市面上所有型號的洗衣機，研判應該是民眾要將家中舊的洗衣機搬入，卻發現無法容納。

莊敬權表示，社會住宅都有提供「社宅好夥伴」平台，協助入住者挑選電器、家具、媒合搬家業者等，以洗衣機舉例，平台中有合作廠商提供59公分的洗衣機，不過他強調，平台只是供民眾參考，也可以先看好型號再到市面上進行比價。

至於是否有打算在社宅內開設洗衣部？莊敬權說，市府不會去干涉社宅內的店舖出租狀況，洗衣業者、商家等可視市場需求自行決定要不要到社宅開店，一切依市場需求為主。

社會住宅

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