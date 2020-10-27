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林佳龍視察竹縣峨眉 宣布投入3億串連峨眉湖環湖步道

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
峨眉湖未來將朝日月潭等級的觀光地進行改造，希望吸引更多遊客前來遊湖觀光。記者巫鴻瑋／攝影
峨眉湖未來將朝日月潭等級的觀光地進行改造，希望吸引更多遊客前來遊湖觀光。記者巫鴻瑋／攝影

交通部長林佳龍推動「竹竹苗觀光圈」，今天在新竹縣長楊文科、苗栗副縣長鄧桂菊及立委林思銘等陪同下至獅頭山風景區，訪視峨眉湖周邊觀光景點建設，除了宣布峨眉鄉入選觀光局2021年台灣經典小鎮，且預計投入超過3億元經費，用7年時間打造峨眉湖環湖步道，將峨眉打造成竹竹苗區域觀光新亮點。

部長林佳龍表示，峨眉鄉周邊自然景觀、觀光產業深具發展潛力，因此也與楊文科多次討論新竹縣的「十大交通建設計畫」，並承諾會為了後疫情時期的觀光發展，在交通基礎建設前提下，支援地方發展相關旅遊產業。

縣長楊文科則說，峨眉鄉內有多個知名觀光景點，十分具備觀光價值，這次林部長也透露峨眉獲選為交通部明年的台灣經典小鎮，對地方來說是天大的好消息，加上林部長全力支持「十大交通建設」的推動，讓地方觀光資源得到串連發展，縣府將全力配合中央推動，使峨眉成為全台灣甚至全世界遊客喜愛來玩的地方。

據觀光局參山管理處說法，目前正以全齡樂遊峨眉湖的計畫方針，積極規畫建造全長達5785公尺的環湖步道；其中步道靜心段171公尺、至真段第1期162公尺已於前2年陸續完工，第2、3期487公尺也正在施工中，預定明年上半年將完成環湖步道小迴圈，串連周邊細茅埔吊橋、富興老茶廠、大自然文化世界等景點，搭配峨眉鄉公所經營的遊湖電動船，讓遊客方便暢遊欣賞峨眉湖。

參山管理處長柯建興則表示，峨眉湖環湖步道以「日月潭」為目標，從2025年前全部完工，每年將投入5000萬元經費，總共投入超過3億，未來獅頭山風景區的峨眉湖周邊可望成為更有人氣的觀光景點。

交通部長林佳龍到峨眉湖乘船，並表示峨眉湖景色十分有觀光價值。記者巫鴻瑋／攝影
交通部長林佳龍到峨眉湖乘船，並表示峨眉湖景色十分有觀光價值。記者巫鴻瑋／攝影
上午交通部長林佳龍到峨眉鄉隆聖宮參拜，新竹縣長楊文科親自到場接待。記者巫鴻瑋／攝影
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峨眉鄉富興老茶廠是在地東方美人茶發展歷史的見證，未來可望成為觀光路線中的一環。記者巫鴻瑋／攝影
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峨眉鄉在地知名的農特產柚果，青農返鄉開發出「柚旦酥」成為新興伴手禮。記者巫鴻瑋／攝影
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楊文科 觀光景點 新竹

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