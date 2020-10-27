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影／慈濟首間中醫院三義動土 證嚴法師祝詞：因緣俱足

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義慈濟醫療園區基地配置的規畫，包括醫院、社區活動中心及日照中心、人文茶書院3大區塊。圖／慈濟慈善事業基金會提供
三義慈濟醫療園區基地配置的規畫，包括醫院、社區活動中心及日照中心、人文茶書院3大區塊。圖／慈濟慈善事業基金會提供

慈濟醫療體系第一間中醫醫院今天上午在苗栗三義慈濟園區動土，工程結合中醫院、靜思堂、日照中心及人文茶書院，預計112年7月啟業；三義鄉親期盼慈濟蓋醫院已20多年，未來慈濟中醫院計畫提供苗栗鄉親在慢性病診療、中醫調養、長照及樂活養生方面的專業服務，並帶動三義鄉成為健康養生鄉鎮。

慈濟中醫院基地約0.75公頃，共有中醫醫院、靜思堂、人文茶書院3大建築，其中醫院、靜思堂都是地下1層、地上3層，茶書院為2層的合院建築。

慈濟基金會指出，三義周邊人口眾多，卻始終沒有設立醫院，地方殷切期盼多年，慈濟興建的中醫院預計設立中醫內科、兒科、婦科、傷科、針灸科等門診，並設住院病床10床；中醫醫院提供醫療服務，複雜病情與需要進一步檢查個案可後送台中慈濟醫院，滿足郷親醫療需求。

動土典禮上午10點30分展開，苗栗縣長徐耀昌、慈濟基金會副總執行長林碧玉及地方郷親、慈濟信徒等齊聚，場面喜樂；林碧玉宣讀證嚴法師祝詞，強調鄉親殷殷期盼設立醫院，慈濟雖有心為苗栗鄉親服務，但可惜過去因緣未俱足，直到近年縣府為縣民健康力推慈濟三義中醫醫院工程，幾經周折，終於塵埃落定，未來園區配置除醫院，還有社區日照中心、茶書院等 ，感恩大家一起見證這個美善的時刻。

台中慈濟醫院院長簡守信表示，慈濟中醫院見證鄉親多年期盼終於開花結果，中醫走入社區，整合中西醫合治達到最好的醫療，這是慈濟三義中醫醫院一大特色，台中慈濟醫院將是責無旁貸的靠山，甚至整個慈濟醫療志業以及7院區的中醫都可將研究成果落實在醫療及社區。

慈濟第一間中醫醫院上午在苗栗縣三義慈濟園區動土，預計112年7月啟業，圖為比例尺1：300的模型。記者胡蓬生／攝影
慈濟第一間中醫醫院上午在苗栗縣三義慈濟園區動土，預計112年7月啟業，圖為比例尺1：300的模型。記者胡蓬生／攝影
慈濟第一間中醫醫院上午在苗栗縣三義慈濟園區動土，預計112年7月啟業，動土典禮後慈濟人與地方人歡喜合影。記者胡蓬生／攝影
慈濟第一間中醫醫院上午在苗栗縣三義慈濟園區動土，預計112年7月啟業，動土典禮後慈濟人與地方人歡喜合影。記者胡蓬生／攝影
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設的中醫院及靜思堂、人文茶書院示意圖。圖／慈濟慈善事業基金會提供
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設的中醫院及靜思堂、人文茶書院示意圖。圖／慈濟慈善事業基金會提供
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設的中醫院及靜思堂、人文茶書院示意圖。圖／慈濟慈善事業基金會提供
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設的中醫院及靜思堂、人文茶書院示意圖。圖／慈濟慈善事業基金會提供
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設的中醫院及靜思堂、人文茶書院示意圖。圖／慈濟慈善事業基金會提供
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設的中醫院及靜思堂、人文茶書院示意圖。圖／慈濟慈善事業基金會提供
慈濟第一間中醫醫院上午在苗栗縣三義慈濟園區動土。記者胡蓬生／攝影
慈濟第一間中醫醫院上午在苗栗縣三義慈濟園區動土。記者胡蓬生／攝影

慈濟 中醫 建築

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