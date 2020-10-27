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影／慈濟首間中醫院三義動土 證嚴法師祝詞：因緣俱足
慈濟醫療體系第一間中醫醫院今天上午在苗栗三義慈濟園區動土，工程結合中醫院、靜思堂、日照中心及人文茶書院，預計112年7月啟業；三義鄉親期盼慈濟蓋醫院已20多年，未來慈濟中醫院計畫提供苗栗鄉親在慢性病診療、中醫調養、長照及樂活養生方面的專業服務，並帶動三義鄉成為健康養生鄉鎮。
慈濟中醫院基地約0.75公頃，共有中醫醫院、靜思堂、人文茶書院3大建築，其中醫院、靜思堂都是地下1層、地上3層，茶書院為2層的合院建築。
慈濟基金會指出，三義周邊人口眾多，卻始終沒有設立醫院，地方殷切期盼多年，慈濟興建的中醫院預計設立中醫內科、兒科、婦科、傷科、針灸科等門診，並設住院病床10床；中醫醫院提供醫療服務，複雜病情與需要進一步檢查個案可後送台中慈濟醫院，滿足郷親醫療需求。
動土典禮上午10點30分展開，苗栗縣長徐耀昌、慈濟基金會副總執行長林碧玉及地方郷親、慈濟信徒等齊聚，場面喜樂；林碧玉宣讀證嚴法師祝詞，強調鄉親殷殷期盼設立醫院，慈濟雖有心為苗栗鄉親服務，但可惜過去因緣未俱足，直到近年縣府為縣民健康力推慈濟三義中醫醫院工程，幾經周折，終於塵埃落定，未來園區配置除醫院，還有社區日照中心、茶書院等 ，感恩大家一起見證這個美善的時刻。
台中慈濟醫院院長簡守信表示，慈濟中醫院見證鄉親多年期盼終於開花結果，中醫走入社區，整合中西醫合治達到最好的醫療，這是慈濟三義中醫醫院一大特色，台中慈濟醫院將是責無旁貸的靠山，甚至整個慈濟醫療志業以及7院區的中醫都可將研究成果落實在醫療及社區。
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