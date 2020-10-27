8歲過動症男童 求診治療後當選模範兒童

苗栗縣8歲男童患有注意力不足過動症，不喜歡上課且衝動易怒，接受藥物與心理治療後大幅改善，還當選模範兒童，醫師提醒約10%孩童可能罹患此病症，可尋求專業治療。

苗栗縣大千綜合醫院今天發布醫療案例表示，這名8歲男童因父母離異、家中發生變故，由縣府社會處安排寄養家庭照顧，日常生活正常，不過在學校上課不專心、個性衝動易怒、經常與同學吵架，即使有老師在上課，他仍會起身任意走動，因此遭到責罵，不想上學。

在班導師的建議下，寄養媽媽帶男童到兒童青少年身心科門診求診，經醫師確認罹患注意力不足過動症，透過藥物及心理治療後，不但可以專心上課且和同學和睦相處，更變得樂於助人、學習成績也進步許多，還當選這學期的模範兒童。

大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師林岱岳表示，注意力不足過動症常好發於學齡兒童的神經心理疾病，約有將近10%的孩童可能罹患此病，發生原因目前不明，但研究顯示，如果兒童從小沒有處在穩定的教養環境，或是主要照顧者的教養能力較為不足，都是會造成發病的危險因子。

想要幫助孩童提升專注力，林岱岳建議，選擇孩童有興趣的遊戲或玩具，可以讓孩子維持較長的注意力，進行活動時，先移除環境中易分心的事物，例如：電視、平板、漫畫、零食等，一次只專注一項活動，採漸進式的練習專注力，若孩子只能專注5分鐘，就將目標設定在7分鐘，使用圖像及實物，比文字更容易讓孩子專注並理解內容，過程中須耐心引導及鼓勵。

醫師表示，若孩子有注意力不足、過動症狀況，可以到兒童青少年身心科門診，由專業醫療團隊為孩子進行完整評估與治療，幫助孩童大幅改善疾病造成的行為，重新找到學習樂趣。