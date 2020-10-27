2021年台灣經典小鎮曝光 林佳龍透露新竹縣峨眉鄉入選

交通部長林佳龍今天上午前往獅頭山國家風景區、峨眉湖周邊觀光景點進行視察，縣長楊文科邀請他到當地富興村的老茶廠、柚子園參觀，林佳龍則表示，發展觀光首要就是解決交通問題，會配合、支持楊縣長的政策，同時還透露，明年交通部評選的經典小鎮已有第一批被選出，峨眉鄉就在入選名單上。

林佳龍表示，從2019年台灣經典小鎮獲得不錯迴響後，已經舉辦2屆，而明年台灣經典小鎮的遴選也已經在進行當中，新竹縣峨眉鄉已經確定會入選為2021年台灣經典小鎮之一，未來相信可以因此為當地吸引不少觀光客，更希望國人多前往國內旅遊。

林佳龍還說，因為疫情國人無法出國，促成國內觀光熱潮，交通部希望能全力支持各地方觀光發展，尤其台灣在防疫工作上已經成為舉世矚目的焦點，是世界防疫模範，下一步就是要成為觀光模範，吸引更多人到特色小鎮遊玩、體驗。