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2021年台灣經典小鎮曝光 林佳龍透露新竹縣峨眉鄉入選

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
峨眉鄉入選2021台灣經典小鎮，峨眉湖、天恩禪寺是當地重要景點。記者巫鴻瑋／攝影
峨眉鄉入選2021台灣經典小鎮，峨眉湖、天恩禪寺是當地重要景點。記者巫鴻瑋／攝影

交通部長林佳龍今天上午前往獅頭山國家風景區、峨眉湖周邊觀光景點進行視察，縣長楊文科邀請他到當地富興村的老茶廠、柚子園參觀，林佳龍則表示，發展觀光首要就是解決交通問題，會配合、支持楊縣長的政策，同時還透露，明年交通部評選的經典小鎮已有第一批被選出，峨眉鄉就在入選名單上。

林佳龍表示，從2019年台灣經典小鎮獲得不錯迴響後，已經舉辦2屆，而明年台灣經典小鎮的遴選也已經在進行當中，新竹縣峨眉鄉已經確定會入選為2021年台灣經典小鎮之一，未來相信可以因此為當地吸引不少觀光客，更希望國人多前往國內旅遊。

林佳龍還說，因為疫情國人無法出國，促成國內觀光熱潮，交通部希望能全力支持各地方觀光發展，尤其台灣在防疫工作上已經成為舉世矚目的焦點，是世界防疫模範，下一步就是要成為觀光模範，吸引更多人到特色小鎮遊玩、體驗。

縣長楊文科則說，過去峨眉湖、獅頭山都是峨眉鄉非常好的景點，但一直沒有被重視、全力發展，希望能透過交通部的力量，讓地方的觀光資源能夠得到串連發展；楊文科還表示，感謝部長林佳龍將峨眉納入經典小鎮，同時也有交通部支持，新竹縣的10大交通建設才能發展。

交通部長林佳龍參觀峨眉鄉富興老茶廠，並品嘗東方美人茶。記者巫鴻瑋／攝影
交通部長林佳龍參觀峨眉鄉富興老茶廠，並品嘗東方美人茶。記者巫鴻瑋／攝影

林佳龍 楊文科 新竹

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