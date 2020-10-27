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頭份124甲縣道試行機車5個月 縣府：不要誤上高速公路

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市124甲縣道中正一路1巷到中正一路，11月1日起試辦開放機車通行5個月。圖／本報資料照片
苗栗縣頭份市124甲縣道中正一路1巷到中正一路，11月1日起試辦開放機車通行5個月。圖／本報資料照片

地方討論多時的國道1號頭份交流道聯絡道（124甲縣道）通行機車案，將從11月1日起5個月試辦，開放中正一路1巷至中正一路的部分路段，縣府工務段提醒機車族注意，開放路段並沒有到台1線（中華路）口，也不要誤騎上高速公路。

苗栗縣政府工務處指出，124甲縣道西起台1線中華路、東至124縣道中正一路止，全長約1.6公里，2002年開通，考量防止機車族不慎誤駛入國道，加上聯絡道尖峰時段交通流量繁重，汽機車混合車道交織，也有較多行車安全疑慮，因此全線實施禁行機車。

但因124甲縣道周邊農田眾多，且鄰近加油站，一些地方居民反映騎乘機車加油或下田工作，皆須繞道而行，造成行駛不便，工務處今年9月辦理地方說明會，並提報道安會報同意通過試行5個月，工務處完成所需配合增設標誌及標線等設施11月1日至明年3月31日，124甲縣道中正一路1巷至中正一路部分路段，試辦開放機車通行。

工務處長古明弘表示，試辦開放機車通行路段，機車得在外側車道行駛，行駛至路口增設機車待轉區供機車兩段式左轉，如果機車行駛在內側車道、路口直接左轉、駛入機車禁止行駛區間、誤闖國道等違規，將依交規定舉發裁罰，請騎士注意。

試辦期間縣府將針對交通事故件數、肇事原因、碰撞型態等，擇期邀集相關單位檢討，並將結果提報道安會報討論，做為後續執行參考依據。

苗栗縣頭份市124甲縣道中正一路1巷到中正一路，11月1日起試辦開放機車通行5個月。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市124甲縣道中正一路1巷到中正一路，11月1日起試辦開放機車通行5個月。圖／苗栗縣政府提供

國道 車道 機車族

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