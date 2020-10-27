快訊

星宇不畏疫情續開3航點！張國煒逆勢操作3原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水保防災起步走特展 台灣客家文化館展出至明年3月

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「水保防災起步走」特展，即日起巡迴至台灣客家文化館展出。客家文化發展中心提供
「水保防災起步走」特展，即日起巡迴至台灣客家文化館展出。客家文化發展中心提供

農委會水土保持局及國立科學工藝博物館共同推出的「水保防災起步走」特展，即日起巡迴至苗栗縣台灣客家文化館展出，展期到明年3月29日止；這項巡迴特展運用寓教於樂的體驗單元，觀眾可通過趣味互動及模擬操作，配合學習手冊與闖關卡完成任務體驗，學習水保及土石流防災知識，成功變身為水保防災知識達人，客委會客家文化發展中心歡迎民眾踴躍來參觀。

展出地點在台灣客家文化館第5特展室前廣場，昨天下午的開幕典禮，科學工藝博物館與客發中心簽署館際合作意向書，並在這次展出中，合作將客家先民防災智慧呈現，未來共同合作推動科技及環境永續議題的 推廣活動。

客發中心指出，特展以水土保持局的出版品「小魚的祕密假期」及「爺爺的魔法書」為基礎開發，帶領大家認識台灣地形地質特色、山坡地保育利用、野溪治理、崩塌地復育、災害觀測與監測科技、預防性撤離、大規模崩塌，輕鬆學習水土保持及土石流防災的知識。

這次展出更連結苗栗多山、客家人多居於山區等在地文化特色主題，推出全新互動單元「我的節氣餐桌」，結合農村好物與客家風情，希望大家透過認識節氣，加強愛護水土自然的同理之心。

客發中心台灣客家文化館開放時間為每周三至周一，上午9時至下午5時，周二為休館日。

「水保防災起步走」特展巡迴至台灣客家文化館展出，昨天下午開幕。客家文化發展中心提供
「水保防災起步走」特展巡迴至台灣客家文化館展出，昨天下午開幕。客家文化發展中心提供
「水保防災起步走」特展巡迴至台灣客家文化館展出，昨天下午開幕。客家文化發展中心提供
「水保防災起步走」特展巡迴至台灣客家文化館展出，昨天下午開幕。客家文化發展中心提供
「水保防災起步走」特展，即日起巡迴至台灣客家文化館展出。客家文化發展中心提供
「水保防災起步走」特展，即日起巡迴至台灣客家文化館展出。客家文化發展中心提供
「水保防災起步走」特展，即日起巡迴至台灣客家文化館展出。客家文化發展中心提供
「水保防災起步走」特展，即日起巡迴至台灣客家文化館展出。客家文化發展中心提供
「水保防災起步走」特展巡迴至台灣客家文化館展出，昨天下午開幕。客家文化發展中心提供
「水保防災起步走」特展巡迴至台灣客家文化館展出，昨天下午開幕。客家文化發展中心提供

客家文化 崩塌

延伸閱讀

高樓層火警不能只靠雲梯車 各大樓防災中心角色吃重

健走／新北市多元防災宣導日健走 民眾有吃又有拿

影／音樂老師轉考消防 防災宣導唱RAP帥炸山城

防範土石流災害 竹縣府媒合14企業與社區合作提供資源

相關新聞

桃林鐵路園道 機車闖入「全都錄」

桃園首創公園綠廊實施科技執法！桃林鐵路路廊活化為人行道與鐵馬道後，屢有機車闖入行駛，養工處已在桃林鐵路園道與萬壽路交界處...

頭份124甲縣道試行機車5個月 縣府：不要誤上高速公路

地方討論多時的國道1號頭份交流道聯絡道（124甲縣道）通行機車案，將從11月1日起5個月試辦，開放中正一路1巷至中正一路...

水保防災起步走特展 台灣客家文化館展出至明年3月

農委會水土保持局及國立科學工藝博物館共同推出的「水保防災起步走」特展，即日起巡迴至苗栗縣台灣客家文化館展出，展期到明年3...

汽機車駛入公園 桃擬提高罰則

機車違規駛入公園比騎腳踏車罰則還要輕？市議員牛煦庭發現，現行桃園公園管理自治條例規定若未在指定場所使用腳踏車要罰1200...

扮遊戲角色 周六來竹市搗蛋

新竹市「2020萬聖節大遊行─連線搗蛋Play Online」，31號晚開鑼，邀大小朋友裝扮成自己最愛的遊戲角色上街闖關...

2020桃園花彩節 31日起楊梅大園大溪陸續開展

桃園花彩節又來了，2020第6屆桃園花彩節將從10月31日起至11月22日，陸續於楊梅、大園及大溪展區展出，活動為期23...

全國首創 桃園推社會住宅冷氣、家具以租代買

桃園市政府今天與大金空調、遠東鐵櫃鋼鐵廠股份簽訂合作租約，全國首創在社會住宅內導入空調、家具租賃服務，冷氣及家具都採取「...

苗栗治安全國第6 鄧桂菊希望新任分局長不負期待

苗栗縣警察局5名分局長有4人調動，下午3點半在縣警局禮堂舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，副縣長鄧桂菊主持，期許在良好基礎...

營造友善城市 新竹市籲民眾認識失智症

根據國家發展委員會發布人口推估資料，2020年台灣總人口已開始呈現負成長，超高齡人口占老年人口10.3%，顯見長者健康是...

鄭文燦任期後桃園市長就是國民黨的？ 鄭運鵬：沒這回事

鄭運鵬認為，蘇貞昌院長很關心桃園建設，鄭文燦市長成績這麼好，最後兩年市長任期，蘇院長全力協助他，希望桃園一棒接一棒越來越...

榮興客家採茶劇團不缺席 今年獲3項傳藝獎肯定

榮興客家採茶劇團在甫公布第31屆傳藝金曲獎，客家大戲「地獄變」大放異彩，拿下最佳音樂設計獎、最佳傳統表演藝術影音出版獎，...

風味新竹文化節 10月31日竹北新瓦屋登場

為了推廣新竹縣文化及觀光旅遊，文化局結合地方舉辦風味新竹文化節已多年，今年文化節31日將在竹北的新瓦屋客家文化保存區登場...

熱門新聞

獨／黃偉哲為了國道標示摃中央 高公局決定再改一次

宜蘭知名便當店遭棄單老闆大罵 東工處坦承聯絡疏失

台中跨年在中央公園 敲蕭敬騰、周湯豪、林宥嘉三大咖

又有酒可以領！ 金門下月配售振興經濟專供酒

國1台南3交流道標示突改名 林佳龍：一頭霧水

屏東某護理之家傳虐待？ 男子多處瘀青曾出血命危

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。