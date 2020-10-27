水保防災起步走特展 台灣客家文化館展出至明年3月

農委會水土保持局及國立科學工藝博物館共同推出的「水保防災起步走」特展，即日起巡迴至苗栗縣台灣客家文化館展出，展期到明年3月29日止；這項巡迴特展運用寓教於樂的體驗單元，觀眾可通過趣味互動及模擬操作，配合學習手冊與闖關卡完成任務體驗，學習水保及土石流防災知識，成功變身為水保防災知識達人，客委會客家文化發展中心歡迎民眾踴躍來參觀。

展出地點在台灣客家文化館第5特展室前廣場，昨天下午的開幕典禮，科學工藝博物館與客發中心簽署館際合作意向書，並在這次展出中，合作將客家先民防災智慧呈現，未來共同合作推動科技及環境永續議題的 推廣活動。

客發中心指出，特展以水土保持局的出版品「小魚的祕密假期」及「爺爺的魔法書」為基礎開發，帶領大家認識台灣地形地質特色、山坡地保育利用、野溪治理、崩塌地復育、災害觀測與監測科技、預防性撤離、大規模崩塌，輕鬆學習水土保持及土石流防災的知識。

這次展出更連結苗栗多山、客家人多居於山區等在地文化特色主題，推出全新互動單元「我的節氣餐桌」，結合農村好物與客家風情，希望大家透過認識節氣，加強愛護水土自然的同理之心。