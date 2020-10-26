2020桃園花彩節 31日起楊梅大園大溪陸續開展

桃園花彩節又來了，2020第6屆桃園花彩節將從10月31日起至11月22日，陸續於楊梅、大園及大溪展區展出，活動為期23天，3大展區各有特色，每周末都有不同的活動、主題DIY及農事體驗，可抓緊機會到花彩節浪漫一下。

桃園在2015年因缺水，有多達2萬2千公頃農田必須休耕，市府決議將閒置農田轉為種植綠肥作物，「桃園花彩節」因應而生，採競爭型補助計畫辦理，由各區公所提案競爭，最後由楊梅、大園、大溪勝出，規畫出不同主題的特色大型花海。

桃園市副市長高安邦表示，這次桃園花彩節由楊梅展區從10月31日至11月8日搶先揭幕，以在地酪農產業為主題，推出牛奶盒裝置藝術、滾稻草體驗、小牛餵食等特色活動，開幕當天更結合楊梅茶業文化，提供特色茶席品茗活動。

緊接在後的是大園展區，從11月7日至15日接力開展，主題為「可食地景」，主要種植稻米、蘿蔔、香草等食用作物，讓民眾透過視覺、觸覺及味覺親近大自然，現場還規畫由藍色三色堇拼接而成的海豚圖騰及白色蕎麥花田，相當特別。

最後是11月14日至11月22日開展的大溪展區，主題是「動物派對」，內有大面積動物圖騰花海、花田步道及獨角獸裝置藝術。另外，月眉休閒農業發展協會也同步推出夜宿花田限定行程，讓遊客可在花彩節期間享受花間露營的浪漫氛圍。

高安邦指出，台灣近年來致力發展休閒農業，以提升農業附加價值，希望透過桃園花彩節與在地休閒農業區連結，活化冬季休耕田也活化農村。

今年還特別規畫「尋找花彩節」活動，邀請民眾用花彩節專屬濾鏡，拍下指定畫面上傳至「桃園花彩節」Facebook粉絲專頁，即有抽獎機會；同時，若將個人美拍作品上傳IG並標註「#2020桃園花彩節好好拍」，有機會能獲得5000元獎金。