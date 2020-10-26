全國首創 桃園推社會住宅冷氣、家具以租代買

桃園市政府今天與大金空調、遠東鐵櫃鋼鐵廠股份簽訂合作租約，全國首創在社會住宅內導入空調、家具租賃服務，冷氣及家具都採取「以租代買」，可降低政府管理及民眾報修的負擔，創造出多贏局面。

桃園市長鄭文燦指出，中路二號目前已入住212戶，1年通報家具維修案件數量有1023件，其中空調問題有129件、家具問題有50件，且預計116年桃園將會有超過8千戶社宅完工，引進以租代買模式，也是希望讓住戶獲得更完善的維修品質。

鄭文燦說，未來社宅的冷氣、空調只需付租金，技能享有一條龍的維修服務。針對八德二號、八德三號、蘆竹一號及中路一號社會住宅，共1163戶，市府與大金空調簽訂10年租約，提供空調設備規畫、租賃、保養維修等服務，保證72小時內完修。

市府與遠東鐵櫃鋼鐵廠則簽訂12年租約，提供八德二號、八德三號、中路一號、中路三號、蘆竹一號、蘆竹二號，共2010戶家具產品規畫、租賃、保養維修等服務，保證72小時完修，床組則是48小時完修。至於中路二號及八德一號因冷氣及家具都已賣斷，無法參與租賃服務。

大金空調（和泰興業股份有限公司）總經理林鴻志表示，公司特別組成團隊參與投標，希望未來與市府團隊聯手，提供令社宅住戶滿意的空調設備。