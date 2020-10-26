聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗治安全國第6 鄧桂菊希望新任分局長不負期待
苗栗縣警察局5名分局長有4人調動，下午3點半在縣警局禮堂舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，副縣長鄧桂菊主持，期許在良好基礎，發揮所長，繼續領導所屬共同努力完成各項警察工作，才不負苗栗鄉親期待。
縣警局這波調動，新任主任秘書由原宜蘭縣警局主任秘書莊武能調任，新任苗栗分局長楊贊鈞、頭份分局長何孟宗、竹南分局長林永勝、大湖分局長廖志明，5人都具碩士學歷，實務經驗與歷練也相當豐富，今天交接典禮，縣議會議長鍾東錦等人到場觀禮。
鄧桂菊指出，「幸福苗栗」是執政團隊給縣民的保證，今年遠見雜誌縣市總體競爭力民調結果，苗栗警政治安面向獲得全國第6名，各項治安指標都進步，感謝警察同仁在工作崗位上全力付出，期望持續努力，營造安全、幸福宜居的苗栗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言