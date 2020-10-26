苗栗治安全國第6 鄧桂菊希望新任分局長不負期待

苗栗縣警察局5名分局長有4人調動，下午3點半在縣警局禮堂舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，副縣長鄧桂菊主持，期許在良好基礎，發揮所長，繼續領導所屬共同努力完成各項警察工作，才不負苗栗鄉親期待。

縣警局這波調動，新任主任秘書由原宜蘭縣警局主任秘書莊武能調任，新任苗栗分局長楊贊鈞、頭份分局長何孟宗、竹南分局長林永勝、大湖分局長廖志明，5人都具碩士學歷，實務經驗與歷練也相當豐富，今天交接典禮，縣議會議長鍾東錦等人到場觀禮。