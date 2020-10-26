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公園淪機車捷徑、罰款比腳踏車還少！議員提加重處罰

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃林鐵路設置車阻及擺設花盆，阻擋機車駛入，擔心影響人行安全。圖／市議員牛煦庭提供
桃林鐵路設置車阻及擺設花盆，阻擋機車駛入，擔心影響人行安全。圖／市議員牛煦庭提供

公園裡開車、騎車竟罰得比腳踏車少？桃園市議員牛煦庭點出，汽機車傷害行人的嚴重性遠高於腳踏車，連桃園新景點桃林鐵路都淪為機車的捷徑，他要求加重汽機車罰鍰，並設置科技執法強力取締。

桃林鐵路日前在步道上加裝車阻，使身障人士無法通行，引起市議員黃婉如砲轟。牛煦庭表示，車阻存在的原因為太多機車把桃林鐵道路當成便道，要從根本解決問。，他提出修正桃園市公園管理自治條例第21條及第22條案，要將汽機車罰鍰提高，獲得藍綠兩黨議員連署支持。

牛煦庭解釋，自治條例中未在指定場所使用腳踏車、直排輪、滑板車或從事溜冰、高爾夫球等活動者，可處1200元以上6000以下罰鍰，但未經許可駕駛汽機車或違規停放車輛者，只處600元以上1200元以下罰鍰，他直呼，汽機車造成的傷害較大，「非常不平衡」。

牛煦庭表示，有機車曾撞到人引起糾紛，因此龜山區山德里及中興里強力要求設車阻，還沒有車阻前，里民則是用花盆阻擋車輛，他比喻為「用花盆擺了一條萬里長城」。人潮眾多使得其中一段桃林鐵馬道竟禁行腳踏車，他認為非常荒謬，但原因仍歸咎於當地沒有綠地公園，他也要求開闢兒九公園。

對此養工處回應，汽機車在公園違規情形較單純，已於9月5日在桃林鐵路與萬壽路二段路口設置科技執法，經過1個月勸導期，目前開罰25件，各開罰600元。

養工處說，該地點為示範點，後續會視成效、評估需求點再進行展點。養工處也提醒，腳踏車、直排輪、滑板車、溜冰、高爾夫球等，只允許在指定地點進行活動，若公園沒有場地明定可以使用就是禁止，請民眾多加配合。

桃園市議員牛煦庭點出，桃林鐵路成為機車的捷徑及停車場，要求加重汽機車罰則，並設置科技執法強力取締。圖／市議員牛煦庭提供
桃園市議員牛煦庭點出，桃林鐵路成為機車的捷徑及停車場，要求加重汽機車罰則，並設置科技執法強力取締。圖／市議員牛煦庭提供

腳踏車

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