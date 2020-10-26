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營造友善城市 新竹市籲民眾認識失智症

聯合報 / 記者鄧桂芬／新竹即時報導
響應國際失智症月，新竹市衛生局於上月辦理「失智友善進行式─營造失智友善城市」座談會邀請新竹市民一起瞭解認識失智症，響應推動失智友善。 圖／新竹市衛生局提供
響應國際失智症月，新竹市衛生局於上月辦理「失智友善進行式─營造失智友善城市」座談會邀請新竹市民一起瞭解認識失智症，響應推動失智友善。 圖／新竹市衛生局提供

根據國家發展委員會發布人口推估資料，2020年台灣總人口已開始呈現負成長，超高齡人口占老年人口10.3%，顯見長者健康是國人不可忽視的議題。因此，新竹市政府針對失智友善辦理9場主題活動及1場座談會，提供民眾失智症的相關資訊與服務資源，提供失智症家庭最實在的關懷。

新竹市市長林智堅表示，「失智友善」被列為全球公共衛生優先課題，期待市民朋友從認識失智症開始，除瞭解如何預防失智症，也能給予失智症者關懷及協助，共創溫暖包容的失智友善城市。

「失智友善進行式─營造失智友善城市」座談會邀請台大新竹分院失智共照中心主任賴秀昀、高雄長庚醫院失智共照中心主任陳乃菁、及仁慈醫院神經內科主治醫師蔡佩霖分享臨床案例，讓現場民眾瞭解若擔心自身或親友有疑似失智前兆應如何尋求門診幫助，鼓勵病者在專業評估下維持生活習慣。

同時，賴秀昀、陳乃菁、蔡佩霖也分別介紹在地的服務資源與支持系統，讓民眾知道在醫療體系與社區據點的協助下，可為失智症者安排妥適的生活環境，分擔家屬與照顧者長期照護的辛勞。

新竹市副市長沈慧虹說，舉辦座談會的目的，是希望從藉由失智友善社區營造及資源共享的議題，喚起民眾對於失智議題的關注，不只是認識失智症，也能認同失智友善理念，願意多一分關心，從旁提供失智症者適當的幫助，一起加入失智友善天使及失智組織的行列。

賴秀昀在座談會提到，「友善失智」目前公認最理想的友善失智者方式，是以社區營造方式，讓鄰里加入友善失智天使或友善失智商家行列，讓失智者能在社區內充分得到尊重、支持與照顧。

陳乃菁提醒，認識失智症仍是友善失智的第一步，家屬必須了解失智症，才不會把失智者關在家中，不僅失智者少了認知、身體、社交等活動刺激，不利於病情控制，家屬的照顧壓力也無法適時抒發。蔡佩霖也說，研究證實，提供失智者多一點的認知、身體、社交、和快樂活動，有助正向刺激大腦；若再提供足夠的使命感及創造力，幫助更大。

新竹市衛生局代理局長楊清媚說，市府已在三區成立家庭照顧者支持服務中心，提供心理支持、紓壓活動、與照護技巧訓練等，給照顧者最實在的關懷。若有其他的長照服務需求，別忘撥打1966長照專線，均有專人轉介適洽服務。

「失智友善進行式─營造失智友善城市」座談會現場設有諮詢攤位提供民眾瞭解地方資源。　圖／新竹市衛生局提供
「失智友善進行式─營造失智友善城市」座談會現場設有諮詢攤位提供民眾瞭解地方資源。　圖／新竹市衛生局提供

失智症 新竹 衛生局

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