鄭文燦任期後桃園市長就是國民黨的？ 鄭運鵬：沒這回事

行政院長蘇貞昌今天參加桃園市會展中心動土典禮，上台致詞一開始就肯定鄭文燦市長政績，稍後到石門水庫聽抗旱簡報時，談到「海綿城市」地方建設問題時，也對著立法委員鄭運鵬、黃世杰、湯蕙禎說「以後要當市長的人這方面也要多用點心（做好建設）」，挑起下屆桃園市長話題。

鄭文燦在會展中心動土典禮結束受訪，表示桃園是六都當中成長最快，進步最多的城市，也是目前投資台灣的重點城市，他擔任市長很知道下一屆桃園市長的重要性，各個陣營有很多人表態要競選這是好事，民主是辦喜事，民主也是為國家找人才，所以各陣營多人表態、多人競逐要正面看待，歡迎大家來選。

鄭文燦覺得從政確實是需要專注，有現在才有未來，所以他覺得總統把總統的事情做好、院長把院長的事情做好，他當然是把市長的事情做好，這個是基本的，把自己眼前的工作完成，這是最重要的。

立委鄭運鵬在石門水庫受訪指出，民進黨是最早準備選縣市長的政黨，國民黨過去都吃定桃園，認為藍大於綠誰出來都可以當選，這種心態已經改變，包括上周六傳出黨主席江啟臣要親征，唯一只有一個理由，就是鄭文燦做太好，國民黨已經有警覺桃園不再是禁臠自己的板塊，「鄭文燦任期完了就是國民黨的」沒有這回事。

鄭運鵬提醒，桃園有過8年沒有民進黨立委，鄭文燦這屆在幾位民進黨員當選立委加入後，更好做事，所以現在還是要衝刺施政滿意度，做出幾個長遠重大建設像捷運、鐵路地下化工程，畢竟施政滿意比人選還重要，人選明年再談都還來得及。