快訊

送走小鬼後忍痛復工！峮峮 「暴瘦一大圈」惹人心疼

中職／高國輝25轟帶回東山再起獎 史上第二人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭文燦任期後桃園市長就是國民黨的？ 鄭運鵬：沒這回事

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
鄭運鵬也被列為下屆桃園市長熱門人選之一。記者鄭國樑／攝影
鄭運鵬也被列為下屆桃園市長熱門人選之一。記者鄭國樑／攝影

行政院長蘇貞昌今天參加桃園市會展中心動土典禮，上台致詞一開始就肯定鄭文燦市長政績，稍後到石門水庫聽抗旱簡報時，談到「海綿城市」地方建設問題時，也對著立法委員鄭運鵬、黃世杰、湯蕙禎說「以後要當市長的人這方面也要多用點心（做好建設）」，挑起下屆桃園市長話題。

鄭文燦在會展中心動土典禮結束受訪，表示桃園是六都當中成長最快，進步最多的城市，也是目前投資台灣的重點城市，他擔任市長很知道下一屆桃園市長的重要性，各個陣營有很多人表態要競選這是好事，民主是辦喜事，民主也是為國家找人才，所以各陣營多人表態、多人競逐要正面看待，歡迎大家來選。

鄭文燦覺得從政確實是需要專注，有現在才有未來，所以他覺得總統把總統的事情做好、院長把院長的事情做好，他當然是把市長的事情做好，這個是基本的，把自己眼前的工作完成，這是最重要的。

立委鄭運鵬在石門水庫受訪指出，民進黨是最早準備選縣市長的政黨，國民黨過去都吃定桃園，認為藍大於綠誰出來都可以當選，這種心態已經改變，包括上周六傳出黨主席江啟臣要親征，唯一只有一個理由，就是鄭文燦做太好，國民黨已經有警覺桃園不再是禁臠自己的板塊，「鄭文燦任期完了就是國民黨的」沒有這回事。

鄭運鵬提醒，桃園有過8年沒有民進黨立委，鄭文燦這屆在幾位民進黨員當選立委加入後，更好做事，所以現在還是要衝刺施政滿意度，做出幾個長遠重大建設像捷運、鐵路地下化工程，畢竟施政滿意比人選還重要，人選明年再談都還來得及。

鄭運鵬認為，蘇貞昌院長很關心桃園建設，鄭文燦市長成績這麼好，最後兩年市長任期，蘇院長全力協助他，希望桃園一棒接一棒越來越好，市長要如何選，讓鄭文燦的成績能延續下來，這是民進黨和中央要一起思考的，不過距離下屆市長選舉還有兩年多，還早，成績做好人民就會支持，誰來選都會順利。

蘇貞昌到桃園會展中心參加動土典禮，與會的民進黨選將仍挑起下屆市長人選話題。記者鄭國樑／攝影
蘇貞昌到桃園會展中心參加動土典禮，與會的民進黨選將仍挑起下屆市長人選話題。記者鄭國樑／攝影

鄭文燦 民進黨 鄭運鵬

延伸閱讀

視察石門水庫 蘇貞昌：公部門做事要有效率

影／民調打趴鄭文燦賴清德 侯友宜：不論風雨只專心市政

參戰2022桃園市長？ 前立委鄭寶清語帶保留

桃園六和商圈萬聖節變裝遊行熱鬧登場 店家推好康

相關新聞

全國戶政事務所電腦大當機 苗栗蕭小姐投訴造成不便

全國戶役政系統今天下午2點49分大當機，一名蕭小姐到苗栗市戶政事務所申請戶口謄本，向聯合報系投訴造成不便，苗栗縣政府民政...

鄭文燦任期後桃園市長就是國民黨的？ 鄭運鵬：沒這回事

鄭運鵬認為，蘇貞昌院長很關心桃園建設，鄭文燦市長成績這麼好，最後兩年市長任期，蘇院長全力協助他，希望桃園一棒接一棒越來越...

苗栗治安全國第6 鄧桂菊希望新任分局長不負期待

苗栗縣警察局5名分局長有4人調動，下午3點半在縣警局禮堂舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，副縣長鄧桂菊主持，期許在良好基礎...

營造友善城市 新竹市籲民眾認識失智症

根據國家發展委員會發布人口推估資料，2020年台灣總人口已開始呈現負成長，超高齡人口占老年人口10.3%，顯見長者健康是...

榮興客家採茶劇團不缺席 今年獲3項傳藝獎肯定

榮興客家採茶劇團在甫公布第31屆傳藝金曲獎，客家大戲「地獄變」大放異彩，拿下最佳音樂設計獎、最佳傳統表演藝術影音出版獎，...

風味新竹文化節 10月31日竹北新瓦屋登場

為了推廣新竹縣文化及觀光旅遊，文化局結合地方舉辦風味新竹文化節已多年，今年文化節31日將在竹北的新瓦屋客家文化保存區登場...

竹縣警察局竹北、新埔及橫山3分局長異動 今交接典禮

新竹縣政府警察局轄下5個分局有3個分局長異動，今天舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，縣長楊文科期許新到任的竹北分局長王立德...

國1增設造橋交流道案有條件通過 地方走告報進展

國道1號增設苗栗縣造橋交流道案備受注目，交通部高速公路局今天召開審議大會，經過2個小時討論，決議有條件通過，高公局將報請...

照顧員工 竹市府近400名臨時人員明年加薪800元

新竹市長林智堅今宣布，為照顧平均每月總薪資低於3萬元的臨時人員，市府明年元旦起將統一加薪800元，預估將有369人受惠，...

100公尺紫瀑布花海！通霄農路蒜香藤花開好浪漫

苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路今年蒜香藤花季大爆發，綿延約100公尺紫色花海浪漫，通霄攝影工作者張文煥利用空拍、行車記錄器及...

變身遊戲角色來搗蛋 竹市萬聖節大遊行周六登場

新竹市「2020萬聖節大遊行-連線搗蛋Play Online」將於10月31號晚上6點在市府前廣場展開，今年特別以遊戲角...

竹市賀61對鑽石婚佳偶 超酷夫妻檔退休直接環遊世界

新竹市政府舉辦「109年度擁抱一甲子 鑽石婚表揚活動」祝賀61對結縭超過60年的夫妻，其中86歲的鍾肇光從銀行工作退休後...

熱門新聞

苗栗縣工業會龍頭余增國車禍死亡 地方錯愕與不捨

獨／黃偉哲為了國道標示摃中央 高公局決定再改一次

降速今照常有2機車摔車 網友譏彰化139線改徒步區

全嘉市唯一機器人主題公園 讓孩子角色扮演漫遊太空

桃捷綠線施工 車道減塞爆惹怨

通車在望！ 中捷：履勘12項缺失7天內完成改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。