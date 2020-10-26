風味新竹文化節 10月31日竹北新瓦屋登場

為了推廣新竹縣文化及觀光旅遊，文化局結合地方舉辦風味新竹文化節已多年，今年文化節31日將在竹北的新瓦屋客家文化保存區登場，展出地方文化館與社區營造的豐碩成果，其中，「微笑好味道美食地圖」標示了東南亞美食，讓新住民能吃到家鄉味。

文化局長田昭容表示，新竹縣社造工作透過甄選「微笑社區」機制運作多年，更加入「微笑公民」讓新能量加入，風味新竹文化節將展出竹縣多年社區營造成果，包含地方村史影像展現、文化地圖製作成果、鄉土教育互動、工藝展示與DIY以及在地風味等，還有文化局轄下劇場、影像、閱讀及藝術4平台，規畫各項行動方案，投入地方藝文紮根，促進藝文能量厚植。

其中，由新竹縣知心會及新竹縣新住民家庭服務中心攜手製作「微笑好味道美食地圖」，地圖標示了湖口工業西區的一連串東南亞美食，從越南河粉到泰式烤肉全都有，讓新住民能透過地圖找尋家鄉滋味；那羅部落則利用在地食材研發出馬告地瓜餅、薑汁餅、野菜卷等。當天還有芎林張家客家方口獅、印尼傳統舞蹈、五峰原少樂團將帶來精采表演。

田昭容指出，新竹縣9個地方文化館各具特色，有訴說新竹縣百年歷史的新竹縣縣史館、展現在地產業文化與職人精神的富興茶葉文化館與紙寮窩造紙工坊、蘊含泰雅族與賽夏族原民文化的五峰鄉原住民族館、賽夏族矮人祭場文物館及尖石鄉原住民文化館，以及呈現名人風采的張學良故居等。