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竹市萬聖節遊行31日登場 變身遊戲角色搗蛋

中央社 / 新竹市26日電

新竹市萬聖節大遊行將於10月31日晚間6時展開，今年以「連線搗蛋PlayOnline」為主題，邀民眾變身「電玩角色」上街闖關搗蛋。

新竹市政府教育處今天發新聞稿表示，今年有超過30家店家加入給糖行列，遊行將於晚間6時在市府前廣場集合，6時30分出發，特別邀請FOCA福爾摩沙馬戲團擔綱開場表演，連線搗蛋跑酷開場。

教育處表示，遊行將沿中山路到城隍廟、北門街、東門街、復興路、文昌街到東門圓環後，再經文化街、府後街、世界街繞行護城河，最後回到中正路上的市政府。

教育處表示，遊行路線上將有6個據點設置特技表演，包括音樂肢體劇場身聲劇場帶來高蹺與鼓手表演、Luxy Boyz舞團的夜光武士表演、以及FOCA福爾摩沙馬戲團的高空樹及高蹺演出，讓民眾彷彿電玩人物從虛擬世界走入現實同樂。

竹市府教育處代理處長沈靜濤指出，活動當天下午5時，將於市府前廣場禮品發放處，免費贈送限量700份「小精靈髮箍」給10歲以下的小朋友，每人限領1個，邀民眾一起上街搗蛋。

新竹 劇場 城隍廟

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