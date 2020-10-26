國1增設造橋交流道案有條件通過 地方走告報進展

國道1號增設苗栗縣造橋交流道案備受注目，交通部高速公路局今天召開審議大會，經過2個小時討論，決議有條件通過，高公局將報請交通部核定後，展開綜合規畫及環評等相關作業，地方人士盼了8年，終於再往前跨一大步。

高速公路局今天召開「國道1號增設造橋交流道可行性研究」增設交流道審議大會，高公局長趙興華主持，地方相當重視，苗栗縣長徐耀昌率縣府團隊，偕同立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐、縣議員廖秀紅、造橋鄉長黃天貴等人出席會議，希望審查委員支持，以解決造橋長期交通困境，大會最後決議有條件通過。

徐耀昌指出，高速公路電子收費政策，封閉造橋收費站公務便道，以致鄉親無法進出國道，縣府2013年辦理可行性研究，推動南出北入半套匝道，地方人士去年11月3日趁著行政院長蘇貞昌去年11月3日，到苗栗視察交通建設，當面爭取獲得允諾。

縣府工務處古明弘表示，增設造橋交流道計畫預定在國道1號118公里處造橋收費站舊址，利用原收費站腹地新增南出、北入2支匝道銜接苗14線，並一併拓寬苗14線穿越高速公路箱涵，總經費約6億1556萬元，苗14線將一併拓寬雙向4車道，所需工程經費約2.56億元，將同步向公路總局提案申請爭取核定。

古明弘說，交流道可以減少造橋地區車子，繞駛國1號頭屋、頭份交流道的行車時間與距離，提供便捷聯外交通運輸服務外，更可分散頭份交流道車流，紓解交通壅塞問題，有助觀光發展，促進地方繁榮，帶給苗栗地區整體經濟相當大幫助。