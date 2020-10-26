照顧員工 竹市府近400名臨時人員明年加薪800元

新竹市長林智堅今宣布，為照顧平均每月總薪資低於3萬元的臨時人員，市府明年元旦起將統一加薪800元，預估將有369人受惠，市府將規畫逐步調漲臨時人員薪資，期盼在後年使每位臨時人員平均每月總薪資都達到3萬元。

林智堅表示，為積極留才，市府積極響應行政院解決公部門低薪的方案，更以優於該方案的方式辦理，用實際行動回應同仁努力，期盼每位基層能感到幸福，進而成為提升城市進步的動力。

人事處表示，依據勞動部公布，明年起全國勞工每月基本工資，從2萬3800元調整至2萬4000元，市府除配合中央調整最低基本工資，更加碼照顧臨時人員，針對平均每月總薪資低於3萬元的臨時人員，每月薪資將調增800元，估計將有369人受惠。

人事處舉例，如現有臨時人員中有287人領取每月固定薪資2萬4900元，已經超過基本工資，也將同步逐步調漲薪資，期盼達到平均每月總薪資3萬元以上。

市府表示，市府2016年至2019年配合勞動部調整基本工資，更於2018年決定市府所有約聘僱人員與臨時人員都加薪3%；去年、今年也以優於行政院提出的「公部門主動解決低薪方案」幫基層員工加薪，對「平均每月總薪資」低於3萬元的市府所屬臨時人員進行調薪。