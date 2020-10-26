快訊

萬年考生花7年考上書記官 兩年後又出現在考場大吐苦水

評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

變身遊戲角色來搗蛋 竹市萬聖節大遊行周六登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
教育處代理處長沈靜濤說，萬聖節遊行活動是小朋友一年最期待的活動之一，透過扮裝來刺激孩子們想像力與創造力。圖／新竹市政府提供
教育處代理處長沈靜濤說，萬聖節遊行活動是小朋友一年最期待的活動之一，透過扮裝來刺激孩子們想像力與創造力。圖／新竹市政府提供

新竹市「2020萬聖節大遊行-連線搗蛋Play Online」將於10月31號晚上6點在市府前廣場展開，今年特別以遊戲角色裝扮為主題，邀請大小朋友裝扮成自己最愛的遊戲角色上街闖關、連線搗蛋討糖，還有超過30家的店家加入討糖店家，市長林智堅也會變身經典電玩角色陪大家一起搗蛋。

教育處表示，今年有超過30家店家加入給糖行列，遊行將於6點市府前廣場集合、6點半出發，特別邀請Foca福爾摩沙馬戲團擔綱開場表演，連線搗蛋跑酷開場，遊行沿中山路到城隍廟、北門街、東門街、復興路、文昌街，來到東門圓環後，再經文化街、府後街、世界街繞行護城河，最後回到中正路上的市政府。

另外，在遊行路線上也規畫各種表演活動與小驚喜，包括在六個據點設置特技表演團體，邀請台灣獨樹一格的音樂肢體劇場「身聲劇場」帶來高蹺與鼓手表演、超炫舞團「Luxy Boyz」帶來超酷夜光武士表演及「FOCA福爾摩沙馬戲團」的高空樹及高蹺演出，精彩節目就彷彿電玩人物從虛擬世界，真正走入現實與大家一起同樂。

教育處代理處長沈靜濤說，萬聖節遊行活動是小朋友一年最期待的活動之一，透過扮裝來刺激孩子們想像力與創造力，歡迎不分年齡、國籍的大小朋友們，裝扮成各式各樣的主題遊戲角色一起上街討糖。活動當天下午5點在市府前廣場將免費贈送700份「小精靈髮箍」給10歲以下小朋友，每人限領一個、數量有限送完為止。

新竹市「2020萬聖節大遊行-連線搗蛋Play Online」，將於10月31號晚上6點在市府前廣場展開。圖／新竹市政府提供
新竹市「2020萬聖節大遊行-連線搗蛋Play Online」，將於10月31號晚上6點在市府前廣場展開。圖／新竹市政府提供

劇場 萬聖節 新竹

延伸閱讀

竹市賀61對鑽石婚佳偶 超酷夫妻檔退休直接環遊世界

3千民眾聲援港人 1025遊行和平落幕

台灣撐港大遊行 3000人響應支持

同志遊行31日登場 蔡英文邀民眾加入民進黨大隊

相關新聞

竹市賀61對鑽石婚佳偶 超酷夫妻檔退休直接環遊世界

新竹市政府舉辦「109年度擁抱一甲子 鑽石婚表揚活動」祝賀61對結縭超過60年的夫妻，其中86歲的鍾肇光從銀行工作退休後...

變身遊戲角色來搗蛋 竹市萬聖節大遊行周六登場

新竹市「2020萬聖節大遊行-連線搗蛋Play Online」將於10月31號晚上6點在市府前廣場展開，今年特別以遊戲角...

影／九成的門都可破！桃市八德3消防分隊獲贈破門神器

桃園市政府消防局第一大隊八德、大湳、茄苳三分隊，昨天各獲贈一組「破門神器」，消防隊員使用後對該工具更是驚呼連連，可望藉此...

手作的溫度 後龍牧羊古道再現歷史人文自然風貌

苗栗縣後龍鎮好望角地區「牧羊古道」，曾是居民早期靠海生活，及放牧養羊必經之路，林務局新竹林區管理處昨天結合苗栗縣海岸環境...

建溜冰場 探索小溪 新竹玩起來

新竹市府規畫在竹科X基地旁設立8公頃的「藝文高地」文化新聚落，引用隆恩圳水資源，打造100公尺探索小溪繞行全區，預計年底...

1比18 苗栗國內國外出養懸殊

苗栗縣府社會處近5年介入出養19名兒童及少年，雖以國內收養人優先，卻僅1例，國際出養18人，國內、國外兩樣情，社會處分析...

小烏龜打動他 11歲小龍出養美國

11歲少年「小龍」因兒童少年保護案件，苗栗縣政府社會處4年前監護，但因年紀較大，直到去年才有機會，卻遭棄收養，他消極抗拒...

桃捷綠線施工 車道減塞爆惹怨

桃園市八德區因捷運綠線施工，主要幹道介壽路雙向車道各縮減一車道，導致交通大動脈運行不順暢，有民眾抱怨上下班常大塞車，回家...

桃園109年重陽敬老表揚大會 防疫阿嬤獲獎直呼很開心

桃園市政府今天舉行109年長青及敬老楷模表揚大會，表揚由13區公所及原民局推薦的25名長青楷模、25名敬老楷模。其中70...

苗栗縣工業會龍頭余增國車禍死亡 地方錯愕與不捨

苗栗縣工業會理事長余增國今天騎大型重機，在台3線122公里苗栗縣獅潭鄉路段撞路旁電線桿，人車都嚴重受創，緊急送醫，仍傷重...

她們2年完成月嫂課程 業者要推新住民服務新住民

苗栗家扶中心結合平台業者辦理專業月嫂培訓班，10人完成2年的初階班、進階班課程，她們今天出師，發表月子餐料理、新生兒洗澡...

老婦跌倒「頭部卡在爬梯機」消防員一招協助脫困

苗栗市78歲陳姓老婦人在樓梯跌倒，頭部卡在軌道式爬梯機狹窄空間，動彈不得，苗栗縣政府消防局第一大隊苗栗分隊趕往救援，使用...

熱門新聞

苗栗縣工業會龍頭余增國車禍死亡 地方錯愕與不捨

降速今照常有2機車摔車 網友譏彰化139線改徒步區

退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」

彰化八卦山神秘「雙塔」 儲水8萬噸是救急活水

桃園綠線捷運動工縮減車道 民怨回家路遙遠

全嘉市唯一機器人主題公園 讓孩子角色扮演漫遊太空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。