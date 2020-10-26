變身遊戲角色來搗蛋 竹市萬聖節大遊行周六登場
新竹市「2020萬聖節大遊行-連線搗蛋Play Online」將於10月31號晚上6點在市府前廣場展開，今年特別以遊戲角色裝扮為主題，邀請大小朋友裝扮成自己最愛的遊戲角色上街闖關、連線搗蛋討糖，還有超過30家的店家加入討糖店家，市長林智堅也會變身經典電玩角色陪大家一起搗蛋。
教育處表示，今年有超過30家店家加入給糖行列，遊行將於6點市府前廣場集合、6點半出發，特別邀請Foca福爾摩沙馬戲團擔綱開場表演，連線搗蛋跑酷開場，遊行沿中山路到城隍廟、北門街、東門街、復興路、文昌街，來到東門圓環後，再經文化街、府後街、世界街繞行護城河，最後回到中正路上的市政府。
另外，在遊行路線上也規畫各種表演活動與小驚喜，包括在六個據點設置特技表演團體，邀請台灣獨樹一格的音樂肢體劇場「身聲劇場」帶來高蹺與鼓手表演、超炫舞團「Luxy Boyz」帶來超酷夜光武士表演及「FOCA福爾摩沙馬戲團」的高空樹及高蹺演出，精彩節目就彷彿電玩人物從虛擬世界，真正走入現實與大家一起同樂。
教育處代理處長沈靜濤說，萬聖節遊行活動是小朋友一年最期待的活動之一，透過扮裝來刺激孩子們想像力與創造力，歡迎不分年齡、國籍的大小朋友們，裝扮成各式各樣的主題遊戲角色一起上街討糖。活動當天下午5點在市府前廣場將免費贈送700份「小精靈髮箍」給10歲以下小朋友，每人限領一個、數量有限送完為止。
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